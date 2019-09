Chissà se stasera sulle note dell’inno della Champions, le prime in 112 anni di storia dell’Atalanta, tremeranno un po’ le gambe ai 3mila tifosi bergamaschi accorsi a Zagabria. Si sa, la prima volta porta con sè un po’ di paura, oltre che tanta, tantissima emozione. Una cosa è certa: la capitale croata entrerà nella memoria collettiva della Dea e del suo popolo.

Contro la Dinamo sarà la trentesima gara ufficiale dell'Atalanta in campo europeo: fino a oggi i nerazzurri hanno giocato 11 volte in Coppa delle Coppe, 10 in Coppa Uefa e otto in Europa League. Ma la Champions, beh la Champions è tutta un’altra cosa. Lo possono raccontare bene Kjaer, Palomino, Pasalic, Muriel e Zapata a Ilicic e al Papu Gomez, le due stelle classe ‘88 di Gasp, ancora vergini nella massima competizione del Vecchio Continente.

" Sembra uno scherzo del destino, ne parlavo con mia moglie. L’Atalanta mi ha preso dall’Ucraina e dopo qualche anno giocherò finalmente la Champions. Tornare lì sarà molto emozionante. "

Già, perchè il Papu 6 anni fa andò vicinissimo all’esordio nell’Europa che conta con il Metalist, ma la Uefa escluse il club dalla competizione a causa di una combine nella partita contro un’altra squadra del campionato ucraino, il Karpaty Lviv. L’argentino era sbarcato in Europa dell’Est pochi giorni prima dal Catania, pronto a giocare il playoff contro lo Schalke 04 per qualificarsi ai gironi. Una doppia sfida che non si disputò mai. A dicembre il fantasista della Dea incontrerà lo Shakhtar Donetsk proprio nello stadio in cui ha giocato per un anno prima di scegliere Bergamo come tappa successiva nella sua carriera. Uno scherzo del destino, come ha detto lui stesso nella conferenza stampa pre-match.

La gioia del Papu Gomez dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia dell'Atalanta contro la FiorentinaGetty Images

Cinque giocatori, dunque, su 22 in lista hanno già calcato i palcoscenici della Champions, accumulando un bottino di 27 presenze totali che diventano 28 se si considera Inter- Trabzonspor. I colori della maglia erano gli stessi: in una sera di settembre del 2011 Gian Piero Gasperini ha fatto il suo esordio assoluto nella competizione più ambita. Un debutto amaro (0-1 per i turchi) che gli costò la panchina la settimana successiva. Ora il tecnico piemontese ha l'opportunità di riscrivere la storia.