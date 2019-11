La fiammella della speranza è ancora accesa. L'Atalanta compie il primo passo verso il miracolo: batte la Dinamo Zagabria e rimane viva. Servirà poi il secondo, ancora più complicato, ma intanto gli uomini di Gasperini ci credono. Il 2-0 inflitto ai croati a San Siro, in un match condotto in maniera perfetta specialmente nella ripresa, è merito delle reti di Muriel nel primo tempo e di Gomez (un capolavoro) nel secondo. Un risultato storico: è il primo successo della storia dell'Atalanta in Champions League. Ma è soprattutto una vittoria di platino, perché consente l'avvicinamento in classifica al secondo posto, occupato ora due gradini più su dallo Shakhtar, capace di pareggiare a Manchester col già qualificato City. Tra due settimane si deciderà tutto: l'Atalanta deve espugnare Donetsk e sperare che la Dinamo non sorprenda il City per operare il sorpasso su ucraini e croati. Difficile, difficilissimo, ma non impossibile. Ora la Dea ci crede.

Il tabellino

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer (65' Castagne), de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez (91' Malinovskiy); Muriel (61' Ilicic). All. Gasperini

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Teophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic (75' Gijra), Dani Olmo (92' Situm), Ademi (67' Gojak), Ivanusec, Leovac; Petkovic, Orsic. All. Bjelica

Arbitro: Sergej Karasev (Russia)

Gol: 27' rig. Muriel, 47' Gomez

Assist: -

Ammoniti: Theophile-Catherine, Peric, Toloi, Pasalic, Stojanovic

Note: -

Atalanta Bergamo vs. Dinamo Zagreb

La cronaca in 7 momenti chiave

27' – GOL DELL'ATALANTA. Traversa al volo di Gosens, ma sul proseguimento dell'azione Peric sgambetta in area Muriel: lo stesso colombiano, dal dischetto, spiazza Livakovic firmando l'1-0.

32' – Muriel manca il raddoppio: il disastroso Peric perde palla, il colombiano si invola verso la porta ma spara sopra la traversa.

34' – Altra palla gol enorme per l'Atalanta: Hateboer devia sottomisura un cross dalla sinistra di Pasalic, ma Peric respinge proprio sulla linea.

36' – Stupenda pennellata a giro verso l'incrocio di Orsic e traversa piena. Gollini non ci sarebbe mai arrivato.

47 – GOL DELL'ATALANTA. Stupendo gol di Gomez: tunnel su Ivanusec sul vertice destro dell'area e conclusione improvvisa che si insacca sul secondo palo. 2-0 Atalanta.

Papu Gomez - Atalanta-Dinamo Zagabria

69' – Palo di Ilicic: uno-due meraviglioso con Pasalic e interno sinistro dello sloveno che bacia la base del secondo palo.

76' – Gomez ha la palla giusta davanti a Livakovic, servito ottimamente da e Roon, ma calcia male consentendo la respinta del portiere. Grande occasione sprecata.

Il migliore

Gomez. Maestoso. Non ci sono parole per descrivere la prestazione del Papu. Ogni palla toccata è un potenziale pericolo. Tra un tunnel e l'altro, realizza il capolavoro del definitivo raddoppio. Una delle migliori serate della sua carriera.

Il peggiore

Peric. Una sciagura, specialmente nel primo tempo. Si fa irretire da Gomez e Muriel e commette il fallo da rigore sul colombiano. Poi perde un altro pallone in modo suicida, venendo graziato dallo stesso Muriel. Mezzo voto in più per il salvataggio sulla linea su Hateboer.

