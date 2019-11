Atalanta-Dinamo Zagabria: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Pasalic; Ilicic

Dinamo Zagabria (5-3-2): Livakovic; Stojanovic, Theophile-Catherine, Dilaver, Peric, Leovac; Moro, Ademi, Olmo; Orsic, Petkovic.

Le statistiche

L'Atalanta non ha mai vinto nelle tre partite contro la Dinamo Zagabria nelle competizioni europee (2 pareggi e una sconfitta), inclusa la sconfitta per 0-4 contro la squadra croata nella Champions League di questa stagione.

Il trionfo per 4-0 della Dinamo Zagabria contro l'Atalanta a settembre è stata la loro prima vittoria in UEFA Champions League contro un’avversaria italiana, dopo aver perso le loro prime due partite, 2-0 contro la Juventus a dicembre 2016 e 0-4 contro la Juventus a settembre 2016.

La Dinamo Zagabria non ha mai vinto una partita in trasferta contro una squadra italiana in tutte le competizioni europee (4 pareggi e 9 sconfitte), segnando più di una volta solo in una di quelle 13 partite (2-2 contro la Juventus nel marzo 1967).

L'Atalanta è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in Champions League (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte): è stata in vantaggio in due partite ma ha perso entrambe, il numero maggiore insieme a Olympiakos e Inter in questa edizione.

La Dinamo Zagabria ha segnato nove gol nelle sue quattro partite di Champions League in questa stagione (1 vinta, 2 pareggiate, 1 sconfitta), due in più di quanto è riuscita a fare in 24 partite nelle precedenti quattro edizioni (sette gol nel 2011/12, 2012/13, 2015/16 e 2016/17).

Solo il KRC Genk (12) ha subito più gol su azione nella UEFA Champions League di questa stagione rispetto all'Atalanta (11).

Sono stati segnati quattro gol dopo l'80 ° minuto nel pareggio 3-3 della Dinamo Zagabria con lo Shakhtar Donetsk nella quarta giornata - solo la seconda partita nella storia della Champions League a vedere quattro gol segnati dopo l'80 ° minuto, insieme all'Ajax 3-3 Bayern Monaco nel dicembre 2018 (escludendo i tempi supplementari).

L'Atalanta ha impiegato giocatori di 13 diverse nazionalità in Champions League in questa stagione, il maggior numero di tutte le squadre (anche il Red Bull Salisburgo e il Galatasaray il 13).

In questa stagione la Dinamo Z ha realizzato il minor numero di tiri di tutte le squadre in Champions League (36, come il Galatasaray), tuttavia ha il miglior tasso di conversione di qualsiasi squadra, segnando con nove di questi 36 tiri (25% ).

I 17 giocatori che appariranno per l'Atalanta in Champions League in questa stagione hanno 77 presenze nella competizione tra loro, ma solo tre vittorie in totale (3 vittorie, 23 pareggi, 51 sconfitte), con Luis Muriel, Mario Pasalic e Duván Zapata che sono risultati vittoriosi solo un una occasione.