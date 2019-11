Atalanta, Gasperini: "Non siamo più quelli di Zagabria"

" La partita per noi è un dentro o fuori. Abbiamo un solo risultato per continuare a stare dentro. La squadra per me ha sbagliato solo la prima partita contro la Dinamo. Con lo Shakthar invece abbiamo fatto una buona partita ed è quello che pesa di più. E' una squadra migliore rispetto all'esordio "

Queste le parole del tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions league contro la Dinamo Zagabria. "Si vince facendo una grande partita sotto ogni aspetto, difensivo e offensivo. Anche a Zagabria abbiamo avuto occasioni importanti. Noi dobbiamo fare sei punti, ma anche a Dinamo e Shakhtar serve vincere", ha aggiunto.

"Quella contro il City a San Siro è stata una partita importantissima per la nostra credibilità in Champions. Ci ha dato una spinta in più ad una competizione partita male ma c'è ancora la possibilità di raddrizzare la situazione. In un girone con sei partite con squadre come il City c'è la possibilità ancora di qualificarci. Non abbiamo più margine di errore, però vincendo siamo dentro". Così Gasperini, invece, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match a San Siro contro la Dinamo Zagabria.

" La partita di Zagabria fu la nostra peggiore in assoluto, non abbiamo fatto nulla di quello che sappiamo fare. Ora però siamo un altra squadra, abbiamo giocato partite importanti. Mai prima di quella sfida avevamo fatto una figura così brutta "

Il tecnico ha annunciato che Zapata, ancora alle prese con un infortunio, non verrà convocato. "Rientrano però Ilicic, Malinovski e Muriel. Ma di là della formazione abbiamo 15-16 titolari e la partita va vista nei 90 minuti. Anche chi entra può dare una svolte. Chi va in panchina non è altro che un titolare aggiunto", ha concluso Gasperini.