Atalanta, guida al sorteggio degli ottavi: avversarie più probabili e rischi

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha riscritto la storia: alla sua prima partecipazione in Champions League, hanno conquistato un'incredibile qualificazione agli ottavi grazie al successo per 3-0 a Kharkiv contro lo Shakhtar Donetsk. Incredibile soprattutto alla luce di come era iniziata l'avventura della Dea, che nelle prime 3 gare aveva rimediato altrettante sconfitte contro la Dinamo Zagabria, lo stesso Shakhtar e il Manchester City. Il club del presidente Percassi si presenta al sorteggio in qualità di mina vagante e con la consapevolezza di non avere nulla da perdere.

Le maggiori insidie

Essendosi qualificata come seconda nel Girone C alle spalle del Manchester City, la Dea rischia di incontrare un avversario proibitivo del calibro di Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco e PSG. Potenziali sfide dall'enorme fascino per una squadra come l'Atalanta che, arrivata fin qui, ha voglia di regalarsi altri notti indimenticabili. Sarebbe curioso entrare nella testa di Gian Piero Gasperini per capire chi preferirebbe tra i blaugrana di Messi, i Reds di Salah, i tedeschi di Lewandowski e i parigini di Mbappé. Riducendo il campo solo a queste 4 squadre, l'avversario più probabile è il Barcellona, che quindi tornerebbe a San Siro per la seconda volta dopo avere già affrontato (e battuto) l'Inter.

POSSIBILE AVVERSARIA PROBABILITÀ AL SORTEGGIO Valencia 18.94% Barcellona 18.55% Liverpool 18.44% Bayern Monaco 15.03% PSG 14.54% Lipsia 14.50%

L'abbinamento più probabile

I numeri, tuttavia, dicono che l'Atalanta ha maggiori possibilità di affrontare il Valencia, e non sarebbe una cattiva notizia: gli spagnoli non possono certamente essere snobbati, in Champions League hanno grande tradizione ma rispetto alle 4 big fanno un pochino meno paura. Gomez e compagni potrebbero dare del filo da torcere alla squadra di Celades, anche se il pronostico penderebbe comunque dalla parte degli spagnoli che sarebbero favoriti anche in virtù della possibilità di giocare il ritorno al Mestalla.

L'urna dei desideri

Considerato l'elenco delle possibili avversarie, è chiaro che almeno sulla carta la scelta debba essere orientata verso il Lipsia. La formazione tedesca allenata da Julian Nagelsmann ha una storia molto recente in Champions e - al pari della Dea - ha superato per la prima volta la fase a gironi. La spinta di San Siro, contro una squadra che non è ancora così abituata a sfide di questo livello in campo internazionale, potrebbe fare la differenza.