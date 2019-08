Atalanta: le possibili avversarie nei gironi di Champions League

Alle 18:00 di giovedì 29 agosto andrà in scena a Montecarlo l’attesissimo appuntamento che dà il via alla Champions League 2019-20. L'Atalanta è stata inserita in quarta fascia ed eviterà le squadre della propria nazionalità: Juventus, Inter e Napoli per il regolamento UEFA, ma pescherà avversari di qualità e di esperienza. Con Manchester City, Real Madrid e Lione, potrebbe essere un girone della morte per esempio. Ma se dovessero entrare Zenit, Benfica e Dinamo Zagabria... Ecco tutte le possibili avversarie.

Teste di serie

Avversari di altra caratura e esperienza per l'Atalanta da questa prima fascia. Beccare lo Zenit sarebbe una gran fortuna...

SQUADRA VALORE Liverpool ***** Chelsea **** Barcellona ***** Manchester City ***** Bayern Monaco ***** PSG ***** Zenit San Pietroburgo **

Seconda fascia

Anche qui c'è poco da fare per l'Atalanta anche se nel suo cammino in Europa League ha già affrontato il Borussia Dortmund...

SQUADRA VALORE Real Madrid ***** Atletico Madrid ***** Borussia Dortmund ***** Shakhtar Donetsk **** Tottenham ***** Benfica *** Ajax *****

Terza fascia

Qui bisognerà avere una certa dose di fortuna. Beccando la squadra giusta, l'Atalanta potrà comunque ambire al 'salvagente' Europa League.

SQUADRA VALORE Bayer Leverkusen *** Red Bull Salisburgo *** Olympiacos ** Valencia *** Dinamo Zagabria * Lione *** Club Brugge **

