Atalanta, niente festa: chiesto ai suoi tifosi di non creare assembramenti per emergenza coronavirus

Con i quattro gol di Ilicic, l'Atalanta è entrata nella storia, raggiungendo i quarti di finale di Champions League alla prima partecipazione. Abbattuto, letteralmente, il Valencia e ora si può sognare in grande.

Peccato che non si possa festeggiare in strada come meriterebbe questa qualificazione. La serata è l'ideale ma, ovviamente, considerando le nuove normative per arginare l'emergenza coronavirus, è la stessa Atalanta a chiedere ai suoi tifosi di evitare assembramenti all'aeroporto di Orio al Serio o presso il Centro di allenamento di Zingonia, o ancora presso il centro della città di Bergamo.

Ci sarà tempo per festeggiare, per una stagione che per l'Atalanta è stata storica finora...