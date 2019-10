Finisce con un'altra sconfitta. Dopo il 4-0 di Zagabria, stavolta una beffa atroce all'ultimo secondo. L'avventura in Champions per l'Atalanta non é certamente iniziata nel migliore dei modi. I bergamaschi si ritrovano a zero punti nel gruppo C, anche se nella prima a San Siro hanno offerto una buona prova. Ai punti avrebbero meritato sicuramente di pú i ragazzi di Gasperini, oggi davvero sfortunati. In Champions l'esperienza si paga: la ripartenza concessa agli ucraini al 94' ha sancito il secondo ko. Ora serve una magia per rialzarsi e trovare una ormai complicatissima qualificazione agli ottavi.

Gasperini urla durante Atalanta-Shakhtar - Champions League 2019Getty Images

IL TABELLINO di Atalanta-Shakhtar 1-2

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Masiello (Dal 68' Muriel), Palomino; Hateboer (Dal 57' Gosens), Pasalic, De Roon, Castagne; Ilicic (Dal 57' Malinovski), Gomez; D. Zapata. All. Gasperini

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat (Dal 92' Dodó), Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick (Dal 69' Solomon); Marlos (Dal 86' Konoplyanka), Kovalenko, Taison; Junior Moraes. All. Castro

Arbitro: Stieler (GER)

Gol: 28' Zapata (A), 41' Junior Moraes (S), 95' Solomon (S)

Ammoniti: Kryvtsov, Stepanenko, Ilicic, Junior Moraes, De Roon, Bolbat, Toloi, Malinovski

Note: al 15' Ilicic (A) si é fatto respingere un rigore da Pyatov.

Junior Moraes in gol in Atalanta-Shakhtar - Champions League 2019Getty Images

LA CRONACA in 11 momenti chiave

14' - Calcio di rigore per l'Atalanta. Grande scambio tra Gomez e Ilicic, giú lo sloveno in area. IL VAR conferma.

16' - Spreca dal dischetto Ilicic. Calciato male. Para Pyatov. Poi sulle respinta Hateboer tira sull'esterno della rete. Nulla di fatto.

28' - Palla sontuosa di Ilicic per Pasalic. Tiro col destro. Palo pieno.

28' - GOL! 1-0 Atalanta! Segna Duvan Zapata. Cross da destra perfetto di Hateboer e stacco vincente del colombiano. Male in uscita Pyatov.

30' - Marlos prova un mancino potente a giro a fuori. Bravo Gollini a volare.

41' - GOL! 1-1! Pareggio dello Shakhtar! Lancio in verticale di Alan Patrick e rete di Junior Moraes, bravo ad evtare Gollini in uscita e a mettere dentro.

45+1' - Traversa di Marlos. Gran punizione del brasiliano, traversa piena.

63' - Zapata in spaccata su cross da destra di Gomez. Palla fuori di poco.

68' - Super occasione Atalanta! Palla in verticale per Duvan Zapata, che calcia. Bravo Pyatov in uscita a parare.

88' - Gran mancino di Malinovski da fuori. Palla vicinissima al palo. Illusione del gol.

91' - Pyatov para ancora! Stavolta sul mancino di Gomez, ben servito da Toloi. Grande azione qui della Dea.

94' - GOL! 2-1 SHAKHTAR! Colpisce Solomon in contropiede.Assist di Dodó in ripartenza e rete di Solomon, che scarta Gollini e timbra.

IL MIGLIORE

Duvan ZAPATA - Imperioso di testa, generoso nel pressing, abile nelle sponde. Leader offensivo.

IL PEGGIORE

José Luis PALOMINO - Valutazione difficile. Bruciato da Moraes sul gol. La partita é da gladiatore, ma nel finale é in ritardo ancora lui. Due su due.