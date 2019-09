Atalanta-Shakhtar Donetsk: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, A. Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; A. Gomez; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Piatov; Butko, Kryvtsov, Matvilenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Marlos, Taison, Konoplianka; Junior Moraes. All. Castro

Statistiche Opta

Questo è il primo incontro tra le due formazioni.

Solo due squadre ucraine hanno vinto una sfida contro una squadra italiana (lo stesso Shakhtar Donetsk e la Dinamo Kiev, entrambe con la Roma).

La sconfitta dell'Atalanta per 4-0 contro la Dinamo Zagabria è la peggior sconfitta di una squadra alla sua prima partita di Champions dal 2017, con la vittoria del Chelsea per 6-0 sul Qarabag.

Lo Shakhtar Donetsk ha tentato soltanto sei tiri in porta contro il Manchester City, la peggiorstatistica di tutte le squadre in gara per questa Champions League.

Gian Piero Gasperini ha perso le sue uniche due partite di Champions senza che la squadra segnasse gol (Inter-Trabzonspor 0-1 nel 2011 e la sfida con la Dinamo). L'ultimo allenatore a perdere le sue prime tre partite senza segnare fu Ivaylo Petev a novembre del 2016.