L'ennesima pagina di storia, a prescindere da come andrà a finire, è scritta. L'Atalanta travolge per 4-1 il Valencia ed è a un passo dagli ottavi di finale di Champions League. Ovvero dall'ingresso nell'élite delle migliori otto d'Europa. Incredibile, impensabile. Ancora una volta le luci di San Siro si accendono sulle giocate di Gomez, Ilicic e compagnia, per nulla intimoriti (ma quando lo sono stati?) dall'importanza dell'evento. A segno Hateboer (doppietta), poi lo stesso sloveno e Freuler, prima che Cheryshev, entrato da pochissimo, accorci per gli spagnoli. Dea da sogno per un'oretta buona, poi in calo nell'ultima mezz'ora di fronte al rientro del Valencia ma capace di tenersi stretta un risultato grandioso. Al ritorno, in programma al Mestalla martedì 10 marzo, la formazione di Celades sarà costretta a un assalto all'arma bianca per tentare il miracolo di un 3-0 che la qualificherebbe ai quarti. Ma i nerazzurri non faranno barricate: non ne sono capaci.

Il tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara (75' Zapata), Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (92' Tameze), A. Gomez (81' Malinovskyi); Ilicic. All. Gasperini

Valencia (4-4-2): Domenech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran Torres, Dani Parejo, Kondogbia, Carlos Soler; Maxi Gomez (73' Gameiro), Gonçalo Guedes (66' Cheryshev). All. Celades

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Gol: 16' Hateboer (A), 42' Ilicic (A), 57' Freuler (A), 62' Hateboer (A), 66' Cheryshev (V)

Assist: Gomez (A, 1-0), Pasalic (A, 2-0), Pasalic (A, 3-0)

Ammoniti: Hateboer

Note: -

La cronaca in 10 momenti chiave

8' – Ilicic imbuca perfettamente per Pasalic, che si ritrova davanti alla porta e calcia col sinistro: stupenda la deviazione in angolo di Domenech.

16' – GOL DELL'ATALANTA. Gomez si infila in area da sinistra e centra sul secondo palo, dove Hateboer, come un attaccante, anticipa Gayà e in spaccata batte Domenech.

Hans Hateboer - Atalanta-Valencia Champions League 2019-20Getty Images

30 – Punizione battuta a sorpresa dal Valencia, Ferran Torres si presenta davanti a Gollini e da posizione defilata centra in pieno il palo.

35' – Altra occasionissima per il Valencia: Gayà scodella meravigliosamente per Gonçalo Guedes, che entra in area solissimo da sinistra: mancino incrociato e palla che sfila a lato di pochissimo senza che nessun compagno riesca a deviarla in rete.

42' – GOL DELL'ATALANTA. Gol meraviglioso di Ilicic, che riceve al limite da Pasalic e con il destro, il suo piede "sbagliato", scarica una sassata sotto l'incrocio. Domenech forse non perfetto. 2-0'dell'Atalanta e San Siro in delirio.

Atalanta Valencia IlicicGetty Images

57' – GOL DELL'ATALANTA. Freuler avanza indisturbato fino al limite e con uno splendido destro a giro lascia di sasso Domenech. 3-0 per i nerazzurri.

61' – Gollini sbaglia completamente il rilancio, Ferran Torres recupera e tocca perfettamente per Maxi Gomez, che a due passi dalla porta calcia tra le braccia del portiere atalantino.

62' – GOL DELL'ATALANTA. Pasalic lancia Hateboer, che entra in area da destra e scarica un fulmine incrociato che non lascia scampo a Domenech. 4-0 e doppietta per l'olandese.

66' – GOL DEL VALENCIA. Cheryshev, appena entrato, approfitta di un erroraccio di Palomino e, dal limite, fredda Gollini con il sinistro accorciando le distanze.

70' – Gollini salva l'Atalanta: ancora Cheryshev ha la palla del 4-2 dopo un buco di Maxi Gomez davanti alla pora, ma il portiere nerazzurro si oppone con il corpo.

Il migliore

Hateboer. Un Frecciarossa che non fa fermate. Corre che è un piacere e, quando vede la porta, si fa ingolosire: la sua doppietta è fondamentale in vista del ritorno.

Il peggiore

Maxi Gomez. Nulla da dire sulla su impegno e volontà. Davanti alla porta, però, è un disastro completo. E l'Atalanta lo ringrazia.