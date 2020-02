Atalanta-Valencia: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimisti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; A.Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gian Piero Gasperini

Valencia (4-4-2): Doménech; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Ferrán Torres, Parejo, Kondogbia, C.Soler; Maxi Gómez, Guedes. All. Albert Celades

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Video - La rivincita di Gasperini: dall'incubo Inter all'impresa storica, San Siro è ai suoi piedi 01:11

Statistiche

Questo sarà il primo incontro tra Atalanta e Valencia in gare ufficiali: è anche la prima volta che la squadra nerazzurra affronterà una spagnola in competizioni UEFA. Il Valencia ha vinto solo una delle sue 8 partite giocate in trasferta contro squadre italiane in Champions League (2 pareggi e 5 sconfitte nel parziale): fu 1-0 contro la Roma nella seconda fase a gironi della stagione 2002-2003 con il gol di John Carew.

L'Atalanta è la prima squadra a debuttare in Champions, e a qualificarsi immediatamente agli ottavi di finale, dalla stagione 2016-2017 quando il Leicester di Claudio Ranieri riuscì a passare indenne la fase a gironi. Quel Leicester superò il Siviglia agli ottavi, prima di essere eliminato dall'Atlético Madrid ai quarti. Con l'attuale formato (con un'unica fase a gironi dalla stagione 2003-2004), l'Atalanta è la prima squadra a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta dopo aver perso tutte le prime tre partite del suo gruppo. L'ultima a riuscirci fu il Newcastle United nella stagione 2002-2003, nella prima fase a gironi, nel gruppo con Juventus, Dynamo Kiev e Feyenoord.

L'Atalanta ha vinto 'solo' due gare in questa fase a gironi (contro Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk): solo l'Olympique Lione ha avuto un rendimento simile tra le squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale. Il Valencia si qualifica agli ottavi per la prima volta dalla stagione 2012-2013 (furono eliminati dal PSG) e non raggiunge i quarti di finale dalla stagione 2006-2007.

Il Valencia non ha mai vinto in trasferta fuori casa, in partite ad eliminazione diretta della Champions League (4 pareggi e 5 sconfitte nel parziale). Hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta lontano da casa: nel pareggio per 0-0 ad Elland Road contro il Leeds United nella semifinale della stagione 2000-2001. Sempre in trasferta ha ottenuto un 2-2 a San Siro contro l'Inter nella stagione 2006-2007 (gol di David Villa e David Silva nell'andata degli ottavi di finale).

Il 78% dei gol del Valencia, durante la fase a gironi, arriva oltre il 60° minuto (7 su 9): la percentuale più alta tra le squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale. Da tenere d'occhio Rodrigo, il quale è entrato in 4 gol del Valencia durante i gironi (2 gol e 2 assist).

Josip Ilicic è il giocatore che ha subito più falli, durante la fase a gironi, nella metà campo avversaria (8). Due di questi si sono convertiti in calci di rigore per l'Atalanta.