L'Atletico Madrid si aggiudica un match tiratissimo e avaro di emozioni contro il Bayer Leverkusn, palesando i soliti problemi in fase offensiva. L'unico, vera sussulto coincide con l'episodio decisivo: il colpo di testa vincente, al 78', del subentrato Alvaro Morata, che fa 1-0 e consegna tre punti aurei al Cholo Simeone. I Colchoneros salgono così a quota 7 (primo posto momentaneamente in solitaria) nel gruppo D e attendono l'esito di Juventus-Lokomotiv Mosca. Quasi fuori i tedeschi, che restano ancorati a zero, sul fondo della classifica.

Il tabellino

ATLETICO-MADRID BAYER LEVERKUSEN 1-0

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak voto 6; Trippier 6.5, Giménez 6 (15' Hermoso 6), Felipe 6, Renan Lodi 6.5; Koke 5.5 (70' Morata 7), Herrera 6.5, Thomas Partey 5, Saul 5.5; Diego Costa 5.5, Correa 5.5 (62' Lemar 6). All.: Simeone 6.5.

Bayer Leverkusen (4-4-1-1): Hradecky voto 6.5; Weiser 6, Tah 4.5, S. Bender 6 (92' Dragovic sv), L. Bender 6; Bellarabi 6.5, Baumgartlinger 6.5, Demirbay 6 (84' Alario sv), Amiri 6.5, Volland 5.5; Havertz 5 (76' Paulinho 6). All.: Bosz 5.5.

Arbitro: Artur Soares Dias (Portogallo).

Gol: 78' Morata (A).

Assist: Renan Lodi (1-0, A).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Bellarabi, Koke.

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

10' - BAUMGARTLINGER! Conclusione di poco alta, in area, sugli sviluppi di un corner battuto corto e di un cross svirgolato da Bellarabi. Pericoloso il Bayer Leverkusen.

15' - PROBLEMI PER GIMENEZ, che si accascia a terra e chiede il cambio a Simeone: il pilastro difensivo dei Colchoneros fa quindi spazio a Hermoso.

32' - FINALMENTE ATLETICO MADRID! Potente conclusione in velocità, dalla mancina, di Renan Lodi: Hradecky la tiene lì.

56' - DESTRO DALLA DISTANZA DI AMIRI! Traiettoria a scendere ma pallone alto sopra la traversa.

58' - DIEGO COSTA! Colpo di testa sul cross di Trippier dalla destra e sull'intervento a vuoto di Tah: l'ex Chelsea riesce solamente a sfiorare il pallone, che termina a lato!

64' - HERRERA! Stop e conclusione al volo su suggerimento del neoentrato Lemar! Intervento plastico di Hradecky, che alza il pallone sopra la traversa. Ma viene ravvisato un offside dello stesso Herrera.

78' - GOL DELL'ATLETICO MADRID CON MORATA! Colpo di testa vincente del subentrato ex Juve e Real, su preciso assist dalla sinistra di Renan Lodi: 1-0 e la partita, finalmente, si sblocca! Per la verità, viene decisa proprio da questo episodio...

Il migliore

Morata. Ha il merito di sbloccare un match sonnolento e privo di occasioni da gol. Trasforma in oro il cross mancino di Renan Lodi e consegna a Simeone tre punti d'oro in ottica qualificazione.

Il peggiore

Tah. Uscite difensive avventate del centrale difensivo del Bayer, specie sulle traiettorie aeree, in cui pare in profondo imbarazzo.

