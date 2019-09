Atletico Madrid-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Koke, Saul, Llorente, Lemar; Felix, Diego Costa. All. Diego Pablo Simeone

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Ronaldo, Higuain. All. Maurizio Sarri

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

Statistiche

Juventus e Atlético Madrid si affronteranno per la quinta volta in Champions League. Si sono incontrati nella fase a gironi 2014/15 con l'Atletico che ha vinto in casa 1-0 e pareggiato fuori casa 0-0 prima che la Juventus lo eliminasse agli ottavi del 2018/19 ribaltando il 2-0 dell'andata (3-2 nel complesso).

Le squadre italiane hanno vinto solo quattro delle loro ultime 27 partite in Spagna in Champions League (3P, 20S). Tuttavia, le ultime tre vittorie sono state della Juventus: contro il Siviglia nel 2016/17, il Real Madrid nel 2017/18 e il Valencia nel 2018/19.

L'Atlético Madrid ha perso solo una delle sue otto partite di Champions League contro squadre italiane (5V, 2P), ma quella sconfitta è stata contro la Juventus negli ottavi di finale a Torino lo scorso marzo (3-0), la sua ultima partita nella competizione.

Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha vinto l'Europa League con il Chelsea la scorsa stagione. Solo tre allenatori hanno vinto la UEFA / Europa League e la Coppa dei Campioni / Champions League in edizioni consecutive (Rafa Benítez, José Mourinho e Bob Paisley).

Dalla prima partita in panchina di Diego Simeone con l'Atlético in Champions League nel settembre 2013, i Colchoneros hanno mantenuto la porta inviolata più volte rispetto a qualsiasi altra squadra nella competizione (34).

Sarà la prima stagione dell'Atlético Madrid in Champions League senza Antoine Griezmann dal 2013/14. Ha segnato o partecipato al 54% dei gol (19 reti e 7 assist) tra settembre 2015 e marzo 2019.

Diego Costa ha segnato nove gol in 13 partite con l'Atlético in Champions League, segnando in media un gol ogni 99 minuti e convertendo il 26% dei tiri. Con il Chelsea, ha segnato solo due volte in 15 partite nella competizione, un goal ogni 586 minuti convertendo il 5% dei tiri.

Se Joao Felix segna con l'Atlético contro la Juve, diventerà il quinto portoghese più giovane a segnare in Champions League (19 anni e 312 giorni) dopo Miguel (17a, 327g), Gonçalo Guedes (18a, 305g), Manuel Fernandes (19a, 255g) e Hugo Viana (19a, 302g). Cristiano Ronaldo ha segnato il suo primo gol nella competizione a 22 anni e 64 giorni.

Cristiano Ronaldo è il capocannoniere della Champions League (126 reti, senza contare le qualificazioni) e ha segnato in più della metà delle sue 162 partite (82), un altro record del torneo.

Cristiano Ronaldo ha segnato 25 gol nella sua carriera contro l'Atlético Madrid (inclusa la tripletta dell'anno scorso in Champions League). Solo contro il Siviglia (27) ha segnato di più in tutte le competizioni.