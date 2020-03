Atto dovuto, la UEFA ufficializza il rinvio delle finali di Europa e Champions League

Mancava l’ufficialità dell’atto dovuto, ma ora è arrivata anche quella: le finali di Europa League, così come di Champions League femminile e maschile, non si terranno nelle date inizialmente stipulate: 24 maggio Champions League femminile, 27 maggio Europa League, 30 maggio Champions League maschile.

E’ con un breve comunicato che la UEFA ha dato l’ufficialità del rinvio a data da destinarsi, causa ovviamente il diffondersi dell’epidemia di COVID-19 che sta sconvolgendo l’intero mondo.

La UEFA ha anche comunicato che “le nuove date non sono ancora state decise”, in quanto ovviamente si attende prima di capire quando effettivamente potrà ripartire con il calcio giocato. A questo proposito però la massima autorità per il calcio europeo ha anche fatto sapere che il presidente Ceferin insieme alle varie parti chiamate in causa stanno già studiando il calendario e ulteriori annunci verranno fatti in futuro