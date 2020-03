Aulas: "Juve-Lione sarà a porte chiuse. Però perché si gioca in Italia se il campionato è sospeso?"

Non c'è ancora l'ufficialità, ma anche il ritorno degli ottavi di finale tra Juventus e Lione dovrebbe giocarsi a porte chiuse. Il problema era stato posto già poche ore dopo la gara d'andata, ma la UEFA ha, in pratica, deciso di far giocare tutte le gare internazionali in Italia a porte chiude dopo il Decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

A confermarlo è il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, che si dice però titubante nel giocare in Italia, considerato la sospensione del campionato per circa un mese...

" La Juventus ci ha confermato che la partita di martedì sera si giocherà a porte chiuse. È arrivato anche il sì della UEFA. Il Primo Ministro italiano aveva affermato che nessun match si sarebbe giocato, poi ha detto che la cosa variava da partite nazionali e internazionali. Questa disposizione a geometria variabile, ci mette un po' paura. Per le partite internazionali non si proteggono le squadre ospiti? "

Si pensa anche ad un possibile rinvio della finale di Coppa di Lega tra PSG e Lione?

" Noi non lo abbiamo richiesto e, credo, non l'abbia fatto neanche il PSG. Prima valutiamo quello che accade durante queste gare di Coppe europee, poi vedremo di adottare una posizione chiara sull'argomento "