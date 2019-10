Un primo tempo da favola, con un gol fatto (firmato Lautaro) e una serie di occasioni per il raddoppio sprecate per un nulla. Un secondo tempo in apnea, in balia di un Barcellona trasformato da Valverde nell'intervallo. L'Inter esce sconfitta ma niente affatto ridimensionata dal Camp Nou: a fare festa al triplice fischio finale di Skomina sono i blaugrana, che ringraziano un Suarez micidiale negli ultimi 16 metri, ma i nerazzurri di Conte tornano a casa con la consapevolezza di avere disputato una prova coraggiosa e incoraggiante in vista del prosieguo della stagione. Dopo 2 giornate, però, la strada verso la qualificazione si complica: nel Girone F Handanovic e compagni sono fermi a quota un punto in compagnia dello Slavia Praga, a -3 dalla coppia di testa formata dal Barcellona e dal Borussia Dortmund.

Il tabellino

Barcellona-Inter 2-1

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; De Jong, Busquets (53' Vidal), Arthur; Messi, Suarez, Griezmann (66' Dembelé). All.: Valverde.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (71' D'Ambrosio), Barella, Brozovic, Sensi (79' Politano), Asamoah; Lautaro Martinez, Sanchez (66' Gagliardini). All.: Conte.

Arbitro: Damir Skomina (Slovenia).

Gol: 2' Lautaro Martinez (I), 58', 84' Suarez (B).

Assist: Vidal (B, 1-1), Messi (B, 2-1).

Ammoniti: Griezmann, Piqué, Sergi Roberto, Vidal (B), Barella, Sanchez, Conte (I).

Note - Recupero 0'+3'.

Lautaro Martinez - Barcellona-Inter Champions League 2019-20Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

2' GOL DELL'INTER! LAUTARO MARTINEZ! Brozovic in profondità sulla trequarti, Sanchez vince un contrasto e la palla arriva all'argentino che brucia in velocità Lenglet: sinistro rasoterra in scivolata a incrociare, palla nell'angolino basso e niente da fare per Ter Stegen che si tuffa ma non ci arriva.

33' INTER VICINA AL 2-0! Lautaro per Sensi che tocca per Sanchez in piena area: il cileno, in caduta, tocca per l'accorrente Barella che spara a colpo sicuro con il destro. Provvidenziale l'intervento di Semedo che in scivolata mette in calcio d'angolo. Splendida l'azione della squadra nerazzurra.

37' MIRACOLO DI TER STEGEN! Cross dalla destra di Candreva perfetto a centro area per l'incornata di Lautaro Martinez, perso completamente da Lenglet: la palla sembra destinata a finire in porta, ma è prodigioso l'intervento del portiere del Barcellona che respinge in tuffo con la mano sinistra.

40' SENSI VICINO AL GOL! Altra meravigliosa azione dell'Inter con Sensi che chiede e ottiene il dialogo al limite con Lautaro Martinez: destro a giro dal limite e pallone di poco alto sopra la traversa.

43' ANCORA INTER! Sanchez dalla destra pesca Sensi tutto solo a centro area: il centrocampista controlla, alza la testa e restituisce palla al cileno con un cross perfetto. L'ex United colpisce di testa da ottima posizione ma spedisce a lato di poco.

44' CI PROVA ARTHUR! Messi innesca il centrocampista che salta nettamente Godin con un dribbling secco, entra in area e calcia col sinistro spedendo di poco sopra la traversa.

54' PAREGGIO DEL BARCELLONA! SUAREZ! Azione d'attacco prolungata del Barcellona. Messi tocca per Vidal che pesca Suarez con un pallonetto morbido al limite dell'area: destro al volo dell'uruguaiano e pallone che finisce nell'angolino basso, niente da fare per Handanovic. Siamo 1-1 al Camp Nou.

56' SENSI CADE IN AREA! Il centrocampista dell'Inter anticipa Arthur in piena area e poi cade chiedendo il rigore: contatto da valutare, Skomina non ha avuto dubbi nel far proseguire l'azione.

68' BARCELLONA PERICOLOSO: Dembelé dal limite dell'area, destro a giro potente che finisce di poco sopra la traversa. Handanovic comunque c'era.

84' 2-1 BARCELLONA! SUAREZ! Messi va via in velocità sulla trequarti destra e serve al limite dell'area Suarez, che evita Godin con una finta e trafigge Handanovic con un sinistro rasoterra. Partita ribaltata.

Stefano Sensi palla al piede - Barcellona-Inter Champions League 2019-20Getty Images

Il migliore

LAUTARO MARTINEZ - Si sblocca proprio al Camp Nou, poi di testa sfiora il raddoppio ma trova un super ter Stegen. Sempre nel vivo, dialoga alla perfezione con i compagni. Lottatore su tutto il fronte offensivo, ottima l’intesa con Sanchez. Lau-Toro.

Il peggiore

Clement LENGLET - Bruciato da Lautaro Martinez, si fa spesso sorprendere fermo e impacciato. Non marca come dovrebbe e viene graziato a inizio secondo tempo dall’arbitro che non lo ammonisce.