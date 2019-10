Non poteva scegliere un palcoscenico migliore per splendere in tutta la sua forza dirompente. Lautaro Martinez, eccetto la trasferta di Cagliari, era rimasto a secco di gol in tutte le altre sfide stagionali, ma impiega due minuti per gonfiare la rete del Camp Nou. Il Barcellona non subiva un gol così rapido in Champions League da quello di Alexandre Pato il 13 settembre 2011 dopo 24 secondi.

Da Bonimba a Lautaro: l'esplosione del Toro

L’azione sull’asse Brozovic, Sensi, Sanchez, Lautaro è pregevole, ma lo scatto in progressione dell’argentino è impressionante e riduce a comparsa il malcapitato Lenglet. Era il 14 gennaio 1970 quando l'Inter vinse 2-1, con le reti di Boninsegna e Bertini. All'epoca "Camp Nou" era il nome utilizzato da tutti ma non quello ufficiale (lo diventò nel 2001): si giocava all'Estadi del Futbol Club Barcelona. Boninsegna, soprannominato Bonimba, era un altro Toro. Da 49 anni i nerazzurri non segnavano in Catalogna.

La prima volta in Champions League

Il primo gol in Champions League non lo scorderà mai il Toro e non è un caso che sia arrivato senza Lukaku. Antonio Conte proverà a farli convivere ma l’argentino è una prima punta e l’intesa con Sanchez è sembrata naturale. I due attaccanti leggeri si sono cercati e trovati in un lavoro di sacrificio per la squadra che, però, non è riconducibile alle barricate del passato: dialogare palla a terra mantenendo una pressione sempre alta è stata la ricetta di Antonio Conte al Camp Nou, dove l’Inter dopo quel match del 1970 aveva rimediato ben cinque sconfitte senza gol all’attivo.

I numeri di Lautaro Martinez contro il Barcellona:

4 tiri totali

3 tiri nello specchio

1 gol

12 passaggi positivi

3 falli subiti

1 sponda

L'affare firmato Diego Milito

Tutti attendevano al varco il classe 1997 e questa prova potrebbe conferirgli la fiducia per diventare un leader dell’attacco nerazzurro. Non dimentichiamo che parliamo di un affare di mercato da 22,7 milioni di euro. Un ruolo assolutamento decisivo in questo senso l’ha avuto Diego Alberto Milito, suo ex compagno di squadra e ora segretario tecnico del Racing. Il ‘Principe’ gli ha spiegato cos’è l’Inter, cosa avrebbe significato giocare in Europa e quanto avrebbe potuto dare a livello di crescita personale un club blasonato a un profilo dal suo potenziale. In tema di argentini, asse portante del Triplete, la tradizione dell’Inter ha avuto anch’essa il suo peso così come le parole del vicepresidente Javier Zanetti.

" Boca e San Lorenzo lo avevano scartato, il loro rifiuto lo aveva segnato. Quando gli proposi di venire da noi disse che prima avrebbe preso il diploma. Una risposta intelligente, per quell'età. In Argentina si crede che i talenti o si trovano a 13 anni o è troppo tardi, ma non sempre è così. Sono bastati pochi minuti per capire che lui era diverso, calciava di destro e sinistro, saltava l'uomo o lo buttava giù col fisico "

La dichiarazione è di Fabio Radaelli, compagno di Zanetti nel Banfield, l'osservatore che lo pescò sul campo del Liniers di Bahia Blanca una sera del 2013, con la sub 17. Di anni il classe 1997 ne aveva 16 ed era cresciuto seguendo sui campi della B argentina il papà Mario, detto Pelusa, celebre mancino del futbol bahiense. Da allora di strada Lautaro ne ha fatta parecchia dimostrando un feeling speciale, soprattutto nelle Coppe, sia con il Racing Club de Avellaneda che con l'Inter.

Champions League Serie A Coppa Italia Superliga Copa Libertadores Presenze 5 33 2 48 6 Gol 1 7 2 21 5 Assist - 3 - 6 -