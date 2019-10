Dopo il pareggio deludente con lo Slavia Praga, l’Inter si prepara ad affrontare una delle trasferte più proibitive per qualunque squadra impegnata in Champions League: ad attendere la formazione di Conte c’è il Barcellona che vanta cinque vittorie su sei al Camp Nou contro i nerazzurri. L’eccezione? Un 1-2 firmato Roberto Boninsegna e Mario Bertini nel 1970 in Coppa delle Fiere. È passata una vita ma cerchiamo di analizzare i motivi per cui credere in un risultato positivo in Catalogna.

1) Dal muro di gloria alla difesa di ferro

Barcellona-Inter rievoca il muro di gloria dei nerazzurri nel 2010. La semifinale di ritorno fu segnata dalla resistenza della corazzata di José Mourinho in dieci uomini per oltre un’ora a causa del rosso sventolato a Thiago Motta. “I miei uomini hanno dato il sangue”, spiegò il portoghese sulla strada del Triplete. Oggi l’Inter vanta un reparto completo con Godin (che incontrerà l’ex compagno Griezmann), Skriniar e de Vrij a formare una cerniera che non ha nulla da invidiare alle migliori realtà europee, la miglior retroguardia della Serie A con appena due reti al passivo.

Le 5 migliori difesa d'Europa nella stagione 2019/2020: Inter davanti a tutti

Squadra Gol subiti Partite ufficiali Inter 3 7 Athletic Bilbao 3 7 PSG 4 10 Reims 4 8 Atletico Madrid 6 9

2) Non è ancora il vero Barcellona

Con quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte nella Liga, il Barcellona ha vissuto un inizio di stagione complicato. Attualmente quarta in campionato, la squadra di Valverde ha concesso dieci gol mostrando di essere vulnerabile. In Champions è stato ter Stegen, protagonista anche sabato contro il Getafe, a prendersi la copertina in casa del Borussia Dortmund. Insomma, il Barcellona è ancora in una fase di rodaggio che può far sperare le avversarie. Messi e Dembélé hanno recuperato dai rispettivi guai fisici ma non è scontato il loro impiego. D’altro canto, i catalani non perdono in casa in Europa dal 1° maggio del 2013, quando il Bayern Monaco di Jupp Heynckes passò per 0-3 dopo il 4-0 dell’andata in una doppia semifinale senza storia. Vederli cadere tra le mura amiche non capita di frequente.

3) Anche senza Lukaku è già l'Inter di Conte

Se il Barcellona sta cercando la strada maestra, l’Inter è già la creatura disegnata da Antonio Conte, dopo un mercato dettato dalla logica e non dalle occasioni. Solida, cinica, pronta a reagire di fronte alle difficoltà, come a Genova dopo il rosso di Sanchez. Resta da cancellare la macchia dell’esordio in Champions che complica considerevolmente i piani di qualificazione, ma i nerazzurri arrivano a questo crash test con fiducia e convinzione nei propri mezzi. Uscire indenni da un teatro del genere contribuirebbe a plasmare un gruppo potenzialmente vincente.