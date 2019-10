Barcellona-Inter: probabili formazioni e statistiche

• Diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Lenglet, Semedo; de Jong, Busquets, Rakitic; Perez, Suarez, Griezmann. All. Valverde

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Sensi, Brozovic, Asamoah; Lukaku, Sanchez. All. Conte

Statistiche Opta

o Il Barcellona ha perso solo una volta nelle ultime nove partite contro l'Inter (W4 D4 L1), perdendo a San Siro nell'aprile 2010 (1-3).

o L’Inter ha perso cinque delle sue sei trasferte al Camp Nou, vincendo l'unica gara nel gennaio 1970 nella Coppa delle Fiere Inter-Città (2-1), grazie ai gol di Roberto Boninsegna e Mario Bertini.

o L'Inter non è riuscita a segnare in più partite in trasferta contro il Barcellona rispetto a qualsiasi altra squadra nella competizione europea nella loro storia (5/6).

o Il Barcellona ha vinto 29 delle ultime 32 partite di Champions League al Camp Nou (D3): la sua ultima sconfitta risalente a maggio 2013 contro il Bayern Monaco (0-3).

o Il Barcellona non è riuscito a segnare nelle ultime due partite della UEFA Champions League: non ha mai disputato tre partite senza gol in competizione. L'ultima volta non sono riusciti a segnare in tre partite europee di fila nel marzo 1988 in Coppa UEFA.

o Un manager italiano non vince al Camp Nou in UEFA Champions League dall'aprile 2003, quando Marcello Lippi ha vinto 2-1 con la Juventus nei quarti di finale, con l'attuale allenatore dell'Inter Antonio Conte in panchina inutilizzato quella sera (P15 W0 D5 L10 da allora).

o Il Barcellona ha segnato solo sette tiri nel pareggio senza reti con il Borussia Dortmund, il minor numero in una partita della fase a gironi della UEFA Champions League da dicembre 2015 contro il Bayer Leverkusen (6).

o Nicolò Barella sta cercando di diventare il quarto giocatore italiano a segnare in partite consecutive in UEFA Champions League per il club, dopo Roberto Baggio (1998), Christian Vieri (2003) e Giampaolo Pazzini (2011).

o Lionel Messi è stato direttamente coinvolto in 15 gol nelle sue ultime 17 presenze in Champions League contro squadre italiane (12 gol, 3 assist), tuttavia, Messi non ha mai segnato contro l'Inter in tre partite.