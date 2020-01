Barcellona, l'era Valverde è finita! La squadra sarà affidata a Garcia Pimienta

L'avventura di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona è da considerarsi conclusa. Dopo gli incontri degli agenti del Txingurri con la società, si è arrivati a interrompere il legame che perdurava ormai dall'estate 2017 dopo l'avvicendamento di Luis Enrique. Dopo l'assemblea con il presidente Bartomeu, durata una quarantina di minuti, si è quindi optato per l'esonero.

Ernesto Valverde, Lionel MessiGetty Images

Dopo l'esonero, il traghettatore Garcia Pimienta

La squadra verrà affidata a Garcia Pimienta, un traghettatore. Arriva dalla squadra B, con cui ha totalizzato 8 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte nelle prime 19 partite di campionato. Una scelta assolutamente "non ingombrante", che dovrebbe perdurare fino al termine della stagione e che testimonia l'enorme peso di Lionel Messi all'interno dello spogliatoio. Casting chiuso, quindi, dopo le ipotesi Quique Setien, ex tecnico di Betis e Las Palmas; la bandiera Xavi, che ha gentilmente declinato, non sentendosi pronto; Ronald Koeman, che ha detto di 'No' perché non vuole subentrare proprio in questo momento critico, mentre l'ex Tottenham Mauricio Pochettino non sembra intenzionato essendo molto legato agli arcirivali dell'Espanyol.

Supercoppa spagnola come pretesto: i pessimi rapporti con lo spogliatoio

Tornando a Valverde, il fallimento in Supercoppa spagnola - con la sconfitta per 3-2 nella semifinale contro l'Atletico Madrid - è stato usato come pretesto ufficiale per il suo allontanamendo.

Video - L'Atletico batte 3-2 il Barcellona e si regala il Real in finale: gli highlights 03:08

Decisivi, infatti, i pessimi rapporti all'interno dello spogliatoio blaugrana: una storia ormai vecchia, arrivata ad esplodere coi vari "veti" posti da Piqué, Messi e, per ultimo, Arturo Vidal, che proprio non sopporta il Txingurri. A proposito del cileno, appetito dall'Inter, ora gli scenari della trattativa coi nerazzurri potrebbero cambiare di netto con l'ex Juventus che potrebbe restare in maglia blaugrana.

Video - Valverde avvisa l'Inter: "Vidal via? Si allena bene, non c'è nessun problema" 00:37

A pesare, anche le pesanti debacle europee del passato

Nel Barcellona, Valverde ha conquistato due campionati sui due disputati, oltre a una Coppa del Re e una Supercoppa. Attualmente, in campionato, i blaugrana veleggiano in cima alla classifica della Liga a 40 punti, in coabitazione col Real Madrid: non proprio un cattivo ruolino, per usare un eufemismo. Ma, si diceva, oltre ai pessimi rapporti con le colonne portanti dello spogliatoio catalano, decisive sono state anche le grandi débâcle europee che hanno irrimediabilmente segnato la sua guida tecnica dalle parti del Camp Nou: su tutte, le incredibili rimonte in Champions League subite da Roma e Liverpool.

Lionel Messi of Barcelona reacts during the UEFA Champions League Quarter Final Second Leg match between AS Roma and FC Barcelona at Stadio Olimpico on April 10, 2018 in Rome, Italy.Getty Images

Caos blaugrana e ko di Suarez: il Napoli può approfittarne in Champions?

A proposito di Champions: il "marasma blaugrana" potrebbe risultare una piccola, buona notizia per il Napoli, prossimo avversario invischiato tra mille problemi in Serie A. Questa situazione caotica, oltre all’infortunio di Luis Suarez, possono esser due punti in più per la formazione di Rino Gattuso che, comunque, per passare il turno, dovrà essere capace di un'autentica impresa.