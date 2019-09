Leo Messi non è ancora escluso che possa scendere in campo contro l'Inter mercoledì sera al Camp Nou, nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League. La Pulce ha preso parte, questa mattina alla sessione d’allenamento insieme al resto del gruppo svolgendo parte dell’allenamento e ci sono buone chance che venga convocato per la sfida contro la squadra di Conte.

Lo stimolo per esserci: segnare il primo gol all'Inter

Messi, che ha saltato sabato la gara contro il Getafe per un allungamento all'adduttore sinistro, non vuole perdere una nuova partita contro la squadra italiana. La scorsa stagione, infatti, il fuoriclasse del Barça ha saltato il doppio confronto contro l'Inter in Champions League sempre a causa di un infortunio. Secondo il Mundo Deportivo proprio questa potrebbe essere la molla che potrebbe spingere la Pulce ad esserci, l'Inter è una delle poche squadre europee a cui Messi non mai realizzato nemmeno un gol, (le altre sono Atlético Madrid, Benfica, Rubin Kazan, Udinese e Borussia Dortmund)

Il bilancio di Leo Messi contro le italiane

Squadra Gol (presenze) Media gol INTER 0 (3) - Milan 8 (8) 90' Juventus 2 (5) 197' Roma 2 (4) 180' Udinese 0(1) 70'

Ci sarà ancora Dembelè

Oltre a Messi, anche Ousmane Dembélé (a sua volta reduce da un problema muscolare) ha svolto parzialmente l'allenamento con il resto della squadra. Lo ha annunciato su Twitter lo stesso Barcellona. "Messi e Ousmane Dembélé hanno partecipato alla sessione con il gruppo", si legge sul profilo del club blaugrana. Dembele sta recuperando da una contrattura alla coscia sinistra subita venerdì in allenamento.