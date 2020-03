Barcellona-Napoli a porte aperte? È ripartita la vendita dei biglietti sul sito dei catalani

" Se la partita tra Barcellona e Napoli fosse in programma domani, si giocherebbe in totale normalità. [Irene Lozano, Capo del Consiglio superiore dello sport spagnolo] "

Ancora in bilico (porte chiuse o no) molte gare di Champions. Se c'è l'ufficialità di vedere Valencia-Atalanta a porte chiuse, non ci sono ancora notizie certe per quanto riguarda il ritorno di Barcellona-Napoli al Camp Nou (in programma mercoledì 18 marzo alle 21:00).

Né la Federcalcio spagnola né la UEFA si sono espresse circa la sfida del Camp Nou, nonostante sia ormai assodato che al Mestalla e al Coliseum (per Getafe-Inter di Europa League) si giocherà a porte chiuse. È vero che il Barcellona affronterà una squadra italiana, ma i tifosi vengono da Napoli che non viene identificata come una zona rossa nella geografia delle zone colpite dall'emergenza coronavirus in Italia. Anche se l'obiezione è dietro l'angolo, visto che ci saranno anche molti tifosi napoletani fuori sede che si uniranno alla trasferta verso la Catalunya.

Non resta che aspettare, anche se è di buon auspicio il fatto che sul sito dei catalani sia ripartita la modalità di acquisto dei biglietti online. Modalità di acquisto che era stata bloccata negli ultimi giorni proprio per paura di far giocare la partita a porte chiuse.