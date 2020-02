Barcellona, nella lista Champions c'è Suarez, anche se tornerà a maggio! Presente l'ex Inter Manaj

Quique Setién ha presentato la sua lista per la fase ad eliminazione diretta di Champions League, con il Barcellona che affronterà agli ottavi di finale il Napoli di Gennaro Gattuso (andata al San Paolo il 25 febbraio).

L’ex tecnico del Betis ha chiamato 21 giocatori, compreso Luis Suárez che si è infortunato nei primi giorni di gennaio durante la Supercoppa di Spagna. L’attaccante uruguaiano starà fermo fino a metà maggio, ma il Barça spera di rivederlo in tempo in tempo per l’eventuale finale in programma il 30 maggio ad Istanbul.

Rispetto alla lista presentata ad agosto, non ci sono più Carles Aleñá, Jean-Clair Todibo, Carles Pérez e Moussa Wagué, tutti partiti a gennaio, e visti in campo a San Siro contro l’Inter durante l’ultima gara della fase a gironi. Si potevano fare solo tre cambiamenti rispetto alla prima lista: dentro quindi Kike Saverio e Sergio Akieme della squadra B, oltre all’ultimo acquisto Rey Manaj, visto in Italia con le maglie di Inter, Pescara, Pisa e Cremonese.