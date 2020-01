Barcellona, problemi al ginocchio per Suarez: rischia 6 settimane di stop. Salta il Napoli?

Brutte notizie per il Barcellona. Non solo per il ko in Supercoppa spagnola contro l’Atlético Madrid, ma anche per l’infortunio patito da Luis Suarez che ha rimediato nella semifinale un problema al ginocchio destro, lo stesso sottoposto 8 mesi fa ad un intervento chirurgico in artroscopia.

Come riportato dall’edizione online di Sport, l’uruguaiano è atteso nelle prossime ore a nuovi controlli e non è da escludere la possibilità di intervenire ancora chirurgicamente. Una tegola per l’attacco blaugrana, considerando che Suarez rischia ora 6 settimane di stop. E il 25 febbraio ci sarà l’andata di Champions contro il Napoli al San Paolo...