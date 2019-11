Un incrocio dei pali colpito da di Messi al 36', un gol annullato per parte (a Boril e a Vidal) e il Barcellona viene incredibilmente bloccato sullo 0-0 dallo Slavia Praga al Camp Nou grazie a una grandissima organizzazione di gioco. I catalani salgono solo a 8 punti nel raggruppamento di Inter e Borussia Dortmund. Cechi a quota 2. Periodaccio per mister Valverde, che arrivava dal netto ko esterno in campionato contro il Levante, gara in cui aveva perso Luis Suarez per un dolore al polpaccio destro. L'uruguaiano, nella gara di Champions, è stato (mal) sostituito da uno spento Dembélé.

Il tabellino

BARCELLONA-SLAVIA PRAGA 0-0

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (46' Sergi Roberto); de Jong, Busquets (68' Rakitic), Vidal; Messi, Griezmann, Dembélé (65' Fati). All.: Valverde.

Slavia Praga (4-5-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydych, Boril; Masopust (82' Provod), Traoré (57' Tecl), Soucek, Stanciu (63' Husbauer), Sevcik; Olayinka. All.: Trpisovsky.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Piqué, Olayinka, Semedo, Busquets, Stanciu, Husbauer, Kudela, Kolar.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

6' - SLAVIA PRAGA PERICOLOSO! Soucek se ne va sulla destra e, da fondo campo, cerca di beffare sul primo palo ter Stegen, abile però a metterci una pezza.

11' - SEMEDO! Bella palla in profondità di Piqué per Semedo, che scatta rapido sulla destra e, arrivato in area, impegna Kolar alla respinta sul primo palo.

22' - MESSI! Punizione a giro, calciata col sinistro e che impegna Kolar alla respinta in calcio d'angolo.

27' - SLAVIA PRAGA VICINO AL VANTAGGIO! Palla bassa in mezzo, dalla sinistra, di Olayinka e conclusione dalle retrovie di Stanciu: la palla è forte e indirizzata nello specchio ma, incredibilmente, viene involontariamente deviata alta sopra la traversa dalla testa di Masopust.

36' - STRAORDINARIO MESSI! La Pulce argentina se ne va in velocità partendo dalla propria metà campo, porta a spasso tutta la difesa dello Slavia e, dal limite, col mancino, butta giù la porta colpendo in pieno l'incrocio dei pali: Barcellona vicinissimo all'1-0.

42' - ANCORA MESSI! Sinistro su triangolazione con Vidal: Kolar in calcio d'angolo. Ma tutto è nato da un passaggio in orizzontale "sanguinoso" da parte di Traoré.

43' - COLPO DI TESTA DI PIQUE SU CORNER DI DEMBELE! Kolar, ancora una volta, è bravissimo a sventare la minaccia.

45'+2 - GOL ANNULLATO ALLO SLAVIA PRAGA! Boril insacca dopo una respinta corta di ter Stegen! Tutto questo, però, in posizione di offside dopo una conclusione dallimite dell'area.

55' - DEMBELE DENTRO PER SERGI ROBERTO! Straordinaria uscita di Kolar, che respinge la conclusione del neoentrato.

59' - GOL ANNULLATO A VIDAL! Verticalizzazione di de Jong per Messi, che scarica a porta vuota per Vidal: ma viene segnalato il fuorigioco, in partenza, della Pulce argentina!

77' - KOLAR! Il portiere dello Slavia Praga abbassa di nuovo la saracinesca a tu per tu con Messi dopo una splendida combinazione sulla mancina Griezmann-Fati!

Seguono aggiornamenti...