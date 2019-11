Vincere o... Vincere. Non ci sono altre alternative. E’ questo il destino a cui è legata l’Atalanta stasera contro la Dinamo Zagabria. Oltre ai complimenti delle ultime settimane, c’è da provare a prendersi una rivincita, cancellare lo smacco di 70 giorni fa, continuare a sognare l’Europa dei grandi ma soprattutto tornare a vincere.

Sì perché l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, al di là dell’ennesima prestazione in grado di strappare gli applausi e il consenso generale di critica e pubblico, non vince da un mese esatto: il 27 ottobre, nel roboante 7-1 rifilato all’Udinese.

Fisicità e pressing altissimo, quante analogie tra Dinamo Zagabria e Cagliari

Da quel momento la Dea si è bloccata. Certo, di mezzo ci sono state sfide tutt’altro che banali come il doppio incrocio col Manchester City e le partite contro Napoli e Juventus, ma anche il pesante ko in casa col Cagliari, forse unico risultato davvero inaspettato.

Una partita, quella col Cagliari in casa, che in qualche modo ha tante analogie proprio con l’esordio in Champions League a Zagabria: due squadre dal grande impatto fisico in mezzo al campo e un pressing altissimo a mettere in difficoltà i meccanismi di uscita palla dell’Atalanta.

La gioia del Cagliari per il vantaggio in casa dell'Atalanta - Serie A 2019-2020Getty Images

Fecero così bingo gli uomini della Dinamo a settembre; così come quelli di Maran qualche settimana fa al Gewiss Stadium. E lo sa bene Gasperini, che in conferenza stampa della vigilia ha evidenziato proprio in questo aspetto tattico il principale pericolo della serata di San Siro.

La Dea dovrà insomma prestare molta attenzione all’impatto fisico sul match da parte dei croati; anche se l’approccio potrebbe essere diverso: alla Dinamo tutto sommato un pareggio andrebbe più che bene; il punto a testa metterebbe fuori dei giochi la Dea e poi sarebbe una sfida a distanza con lo Shakhtar Donetsk nell’ultima giornata sperando nella benevolenza di un City già qualificato da primo e senza troppo da chiedere.

L'impietoso punteggio della prima di Champions dell'Atalanta: Dinamo Zagabria 4, Atalanta 0Getty Images

Non dovrà fare calcoli invece l’Atalanta, che resta aggrappata a un sogno solo attraverso due vittorie – oggi e il prossimo 12 dicembre a Charkiv – e al tempo stesso alla professionalità del City: in fondo Gasperini a Guardiola chiede soltanto di non perdere: stasera in casa contro lo Shakhtar e tra 2 settimane a Zagabria contro la Dinamo.

Zapata out, ma torna la fantasia di Ilicic e Malinovskyi

Nel mentre però, appunto, dovrà tornare alla vittoria e dovrà farlo ancora una volta senza il trascinatore della prima parte di stagione, almeno dal punto di vista dei numeri: Duvan Zapata. Lo stiramento di primo grado all’adduttore della coscia destra in Colombia-Cile dello scorso 12 ottobre si è rivelato un guaio davvero serio. Zapata ha infatti confessato nemmeno troppo velatamente di avere paura a lasciare andare la potenza al momento del tiro; e per citare di nuovo Gasperini: “Non si può giocare se si ha paura a calciare”. Ecco perché il colombiano anziché a San Siro questa sera sarà a Siviglia, dove sarà sottoposto ai controlli e le cure del professore Pedrosa. E la sensazione è che il vero Zapata lo si vedrà soltanto nel 2020.

Un 2020 che la Dea spera di poter continuare a giocare in Europa, per una strada che a questo punto l’Atalanta dovrà provare a conquistare con i rientranti e freschi Ilicic e Malinovskyi. Freschi di un turno di riposo forzato per le squalifiche del match contro la Juventus, Gasperini ritrova tutte le sue opzioni più importanti nel reparto offensivo. Sperando che possa bastare per continuare a sognare. E che la spinta dei 30mila su quei 50 chilometri di esodo da Bergamo a Milano possa dare una mano.