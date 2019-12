Già qualificata e già matematicamente prima, la Juventus chiude in maniera onorevole il proprio girone, espugnando anche la BayArena e chiudendo senza sconfitte il raggruppamento. Un 2-0, firmato dal solito Cristiano Ronaldo a un quarto d'ora dalla fine e poi da Higuain nel recupero, comunque ininfluente per il Bayer Leverkusen, che pure con un successo avrebbe mancato la qualificazione agli ottavi di finale. I tedeschi chiudono terzi dietro all'Atletico Madrid e, dunque, ripartiranno dall'Europa League: alla prossima fase da secondi volano proprio i Colchoneros, vincenti come da pronostico sulla Lokomotiv Mosca. Quanto alla gara, i bianconeri scendono in campo pieni zeppi di seconde linee ma riescono a controllare piuttosto bene il gioco, rischiando qualcosa solo nel primo tempo. E nella parte finale del match si assiste pure a un abbozzo di tridente: Higuain-Ronaldo-Dybala. Con la Joya protagonista con due assist vincenti. E ora è già tempo di sorteggio: lunedì la Juve saprà chi sarà la sua prossima avversaria agli ottavi.

Il tabellino

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven; Aranguiz, Demirbay (65' Baumgartlinger); Bellarabi (66' Bailey), Havertz, Diaby; Alario (82' Volland). All. Bosz

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado (93' Muratore), Pjanic, Rabiot (85' Matuidi); Bernardeschi (66' Dybala); Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Arbitro: Benoit Bastien (Francia)

Gol: 75' Cristiano Ronaldo, 92' Higuain

Assist: Dybala (J, 0-1), Dybala (J, 0-2)

Ammoniti: -

Note: -

La cronaca in 8 momenti chiave

11' – Stupendo taglio di Danilo per Higuain, che davanti a Hradecky effettua una via di mezzo tra un tiro e un cross: Ronaldo non ci arriva a porta vuota e il pallone esce.

11' – Sinistro potente da fuori area di Diaby, Buffon non ci arriva e la palla sbatte contro il palo. Grande occasione anche per il Leverkusen.

21' – Di nuovo Ronaldo a un passo dal vantaggio: il portoghese entra in area da destra e, dopo un doppio passo, incrocia a un passo dal secondo palo.

22' – Bravissimo Buffon a respingere un pericolosissimo e improvviso destro incrociato di Bellarabi da dentro l'area.

44' – Grande intervento di Demiral: Rabiot perde palla, ma il turco si frappone tra la porta e il sinistro di Havertz, solo davanti a Buffon.

75' – GOL DELLA JUVENTUS. Assist del neo entrato Dybala e tocco facile di Cristiano Ronaldo a porta vuota. 1-0 per i bianconeri.

89' – Azione confusissima e destro finale largo di Aranguiz, che da pochi passi grazia Buffon mancando l'1-1.

92' – GOL DELLA JUVENTUS. Altro tocco di Dybala e sinistro vincente di Higuain, che dal limite dell'area batte nuovamente Hradecky. 0-2.

Il migliore

Demiral. Ha voglia di sfruttare l'occasione concessagli da Sarri e si vede. Attentissimo, salva Buffon e la Juve negando ad Havertz un gol quasi fatto.

Il peggiore

Havertz. Impalpabile. Ha la palla del vantaggio a fine primo tempo, ma viene stoppato da Demiral, e in generale combina pochissimo. Rimandato.

Le pagelle

