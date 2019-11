Bayern Monaco: arriva Miroslav Klose, sarà il vice allenatore

In attesa di capire chi sarà il nuovo tecnico del Bayern Monaco - nelle ultime ore si è inserito nella corsa dei papabili anche Arsène Wenger - Miroslav Klose è stato nominato vice allenatore per le prossime gare. L’ex attaccante della Lazio, già allenatore dell’Under 17 del Bayern a partire dal 2018, è stato infatti chiamato per affiancare Hans-Dieter Flick già a partire dalla gara casalinga contro l’Olympiacos.

Il Bayern Monaco non ha voluto affrettare i tempi e si è riservato un po’ di tempo per scegliere un nuovo allenatore, ‘sfruttando’ così la pausa per le Nazionali che incombe. Intanto promozione per due gare per Hans-Dieter Flick che guiderà i bavaresi in Champions (al Bayern basta un punto per qualificarsi agli ottavi) e per il big match di sabato contro il Borussia Dortmund, già decisivo la Bundesliga.