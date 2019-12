Settima squadra nella storia a fare sei su sei in Champions. Parliamo del Bayern Monaco che anche in quest'ultima giornata, con il nulla più assoluto in palio, non si è risparmiato e ha dominato su uno spento Tottenham per 3-1.

Thomas Muller (Bayern Munich-Tottenham)Getty Images

Tutto facile per la squadra di casa che, nonostante l'ampio turnover da ambo le parti, non ha neanche faticato più di tanto per avere la meglio sulla banda di Mourinho. Più propositivi, più vivi e vogliosi di fare bene i bavaresi rispetto agli avversari, che quindi chiudono il girone b con tutte vittorie. Inutile dire che il Bayern arriva agli ottavi con il morale alle stelle, almeno in Champions. L'unica nota triste è l'infortunio a Coman: l'ex Juve correndo ha avuto una brutta torsione del ginocchio ed è rimasto a terra. In verità poco dopo si è alzato ed è uscito dal campo sulle sue gambe, ma zoppicando vistosamente. Vedremo nelle prossime ore come si evolveranno le su condizioni.

Kingsley Coman of Bayern Munich lies injured on the pitch during the UEFA Champions League group B match between Bayern Muenchen and Tottenham Hotspur at Allianz Arena on December 11, 2019 in Munich, Germany. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto viaGetty Images

A nulla sono serviti i proclami di vendetta di Mourinho nei giorni scorso. L'allenatore portoghese voleva vendicare il 7-2 dell'andata, peccato che i suoi hanno disputato un match alquanto pigro, giocato per lo più sulla difensiva e con qualche folata nella metà campo avversaria. Non c'era in ballo niente, vero, però ci si aspettava una partita più combattuta, invece il Tottenham a parte il momentaneo gol del pareggio del giovane Sessegnon non ha praticamente fatto nulla.

E così si chiude il girone B. Settimana prossima i sorteggi.

Tabellino

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer 7; Pavard 6.5, Javi Martinez 6 (dall'86' Goretzka S.V), J.Boateng 6, A.Davies 6.5; Kimmich 5, Thiago Alcántara 5.5, Coutinho 7.5; Coman 7 (dal 27' Muller 6.5), Gnabry 7, Perisić 5.5 (dall'85' Zirkzee S.V). All. Hans-Dieter Flick

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga 6; Walker-Peters 5.5, Foyth 5, Alderweireld 5, Rose 5; Dier 4.5 (dall'80' Wanyama S.V), M.Sissoko 4; Eriksen 4.5, Lo Celso 6 (dal 65' Skipp 5.5), R.Sessegnon 6.5; Lucas Moura 5 (dal 66' Son 6). All. José Mourinho

GOL: Coman (B), Sessegnon (T), Muller (B), Coutinho (B),

AMMONITI: Kimmich (B), Lo Celso (T),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Rocchi

Philippe Coutinho - FC Bayern MünchenGetty Images

La cronaca in 11 momenti chiave

12' PAVARD A COLPO SICURO: Prima grande azione del Bayern con Thiago che mette in mezzo per Pavard che colpisce al volo, Gazzaniga si salva in due tempi.

14' BAYERN AVANTI: Gnabry penetra centralmente, allarga per Coman che apre il destro e tutto solo la mette dentro.

18' IL TOTTENHAM PAREGGIA ALLA PRIMA OCCASIONE: Azione un po' confusa degli ospiti con Lo Celso che prova a servire Eriksen, ma c'è il contrasto e la sfera arriva sul sinistro del giovane Sessegnon che colpisce.

38' PALO CLAMOROSO DI GNABRY: Bel diagonale dell'esterno che a giro la mette sul palo! Sulla ribattuta arriva Thiago che la mette fuori.

44' MULLER, 2-1 BAYERN: Altra azione di Gnabry che dalla destra mette in mezzo, Daviese colpisce a colpo sicuro ma prende il palo, sull ribattuta Muller segna.

45' BOTTA DA 40 METRI DI COUTINHO: Siluro dell'ex Barca che finisce sulla traversa.

60' FIAMMATA DEL BAYERN: Sempre Davies sulla fascia arriva in fondo, mette dietro per Coutinh che tira in porta, centrale e bloccata da Gazzaniga.

63' FINALMENTE SEGNA COUTINHO: Ci ha provato in tutti i modi Coutinho e finalmente trova il gol. A giro basso dal limite il brasiliano trova l'angolino basso.

75' ERIKSEN SU PUNIZIONE: Punizione per il Tottenham, Sul pallone va Eriksen, Neuer in tuffo respinge.

88' SINISTRO VIOLENTO DI COUTINHO: Gazzaniga mette in corner.

92' NEUER SALVA SU SON: Il Coreano va in campo aperto, ma davanti al portiere si fa ipnotizzare e Neuer respinge la conclusione.

MVP

Philippe COUTINHO: Uno dei pochi che gioca per 90 minuti al 100%. Corre per quattro, crea tantissimi pericoli alla difesa avversaria. Nel primo tempo prova il tiro dai 40 metri ma la sfera colpisce la traversa. Nella prima trova la gioia del gol, il primo in questa edizione della Champions.

Il momento social

Promosso

Serge GNABRY : Soprattutto nel primo tempo fa ciò che vuole sulla fascia, causando i maggiori problemi agli ospiti. Cala nella ripresa, anche perché i ritmi si abbassano per tutti.

Bocciato

Moussa SISSOKO : Ha giocato? Non si è davvero visto...