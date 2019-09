Uno spento Barcellona rischia grosso al Signal Iduna Park: ter Stegen para un rigore a Reus e chiude la saracinesca in almeno altre quattro nitide occasioni da gol di un Borussia Dortmund frizzante e che avrebbe molto da recriminare, dovendosi accontentare dello 0-0, forse il punteggio meno pronosticato dagli allibratori in considerazione della filosofia votata all'attacco da parte di entrambe le squadre. In casa blaugrana, Ansu Fati diventa il giocatore più giovane di sempre della Champions League a 16 anni e 321 giorni di età. L'unico aspetto positivo a parte il risultato, per mister Valverde, che durante un secondo tempo impalpabile dei suoi, prova a gettare (vanamente) nella mischia un Lionel Messi a mezzo servizio. Nel girone dell'Inter (F), tutti a 1 punto.

Ansu Fati contra el DortmundGetty Images

Il tabellino

BORUSSIA DORTMUND-BARCELLONA 0-0

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Achraf Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, T. Hazard (73' Brandt); Alcacer (87' Bruun Larsen). All.: Favre.

Formación inicial del Borussia DortmundGetty Images

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (40' Sergi Roberto); Arthur, Busquets (60' Rakitic), De Jong; Fati (59' Messi), Suarez, Griezmann. All.: Valverde.

Formación inicial del Barça ante el DortmundGetty Images

Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania).

Note - Recupero: 3+3. Ammoniti: Delaney, T. Hazard, Piqué, Semedo, Rakitic. Al 57' Ter Stegen (BA) para un calcio di rigore a Reus (BD).

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

13' - PIQUE! Il centrale difensivo blaugrana devia di testa, sul palo più lontano, il corner calciato da Arthur: palla fuori di poco!

25' PRIMA OCCASIONE CLAMOROSA DEL MATCH! Capita per il Borussia Dortmund: T. Hazard manda in area Reus che calcia in porta da posizione ravvicinata con l'uscita perfetta, però, di ter Stegen.

40' SANCHO! Palla fuori bersaglio su occasionissima per il Borussia Dortmund! Tutto nasce da una palla persa da Lenglet su pressione di Alcacer, poi il tocco di T. Hazard per l'accorrente ex Manchester City, impreciso dal limite.

48' - GUIZZO DI SUAREZ! Il pistolero riceve da Semdo, aggira Akanji in area e conclude da posizione defilata trovando la respinta di Bürki in calcio d'angolo.

57' - TER STEGEN PARA IN DUE TEMPI UN CALCIO DI RIGORE A REUS! Massima punizione assegnata per via di un pestone rifilato da Semedo a Sancho. Dal dischetto, straordinaria risposta del portiere tedesco sul connazionale ex compagno di squadra ai tempi del Borussia Mönchengladbach.

Marc-Andre ter Stegen lors de Dortmund - BarceloneGetty Images

63' - REUS, ANCORA LUI: girata mancina rasoterra dal limite dell'area: palla di poco a lato, deviata però da Semedo.

71' - PACO ALCACER! Deviazione sottoporta incredibilmente alta su palla bassa in area piccola da parte di T. Hazard.

77' CLAMOROSA TRAVERSA DEL NEOENTRATO BRANDT! Missile terra-aria dalla distanza e palla che sbatte sul legno più alto.

90'+3 - MESSI! La Pulce argentina stoppa il pallone di Suarez e conclude da pochi passi, ma la difesa giallonera respinge. E' l'ultima occasione del match.

Il migliore

Ter Stegen. Vero e proprio incubo del connazionale Marco Reus (ex compagno di squadra al Borussia Mönchengladbach), cui chiude la saracinesca su tre conclusioni ravvicinate e un calcio di rigore, parato magistralmente. Un autentico campione, in perenne duello con Manuel Neuer per la custodia della porta della nazionale tedesca. E' a lui che si aggrappa il Barcellona in un secondo tempo giocato in maniera impalpabile.

Il peggiore

De Jong. Tocca pochissimi palloni a metà campo, risultando impalpabile come la prestazione generale della squadra.

De Jong ante el DortmundGetty Images

Il momento social

La polemica a distanza, tutta tedesca, Neuer-Ter Stegen, con questa prestazione del portiere blaugrana, sembra destinata a proseguire...