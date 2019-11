Una serata dai due volti. La prima parte racconta di un'Inter eccitante, organizzata e pericolosa, trascinata da un superlativo Lautaro e in vantaggio di due gol all'intervallo. La seconda di un Borussia strabordante che, grazie all'apporto di un devastante Hakimi, ha piegato la formazione nerazzurra, entrata dagli spogliatoi distratta e quasi troppo sicura di sè stessa. Le gambe poi hanno fatto la loro, l'Inter non è riuscita a reagire e ha subito la rimonta dei gialloneri. La fascia destra dei tedeschi (e quindi sinistra dei nerazzurri) è stata la chiave del match. Una sconfitta pesante più per come è nata che per l'effettivo risultato finale. La qualificazione non è ancora decisa, ma l'Inter per qualificarsi dovrà vincere entrambe le ultime due gare e sperare in almeno un passo falso della squadra di Dortmund. Difficile, ma non impossibile, soprattutto per l'Inter del primo tempo.

Il tabellino di Borussia Dortmund-Inter 3-2

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Weigl, Witsel; Sancho (Dall'82' Piszcek), Brandt, T.Hazard (Dal 88' Guerreiro); Götze (Dal 64' Alcacer). All. Favre

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino (Dal 68' Sensi), Brozovic, Barella, Biraghi (Dal 66' Lazaro); Lukaku (Dal 73' Politano), L. Martinez. All. Conte

Arbitro: Danny Makkelie (OLA)

Gol: 5' Lautaro Martinez (I), 40' Vecino (I), 51' e 77' Hakimi (B), 64' Brandt (B)

Ammoniti: Biraghi, Skriniar, Candreva, Hazard

La cronaca in 10 momenti chiave

5' - GOL! 0-1 Inter! Lancio lungo, Akanji va a vuoto, Lautaro controlla largo a destra, resiste al rientro del difensore, entra in area e batte col sinistro Burki dopo una finta. Gran gol.

17' - Bravo Handanovic. Cross di Hakimi, tiro di Gotze, respinge come può il portiere sloveno e poi colpo di testa fuori di Schulz.

40' - GOL! ! 0-2 Inter! Che azione! Lancio di Lautaro, appoggio di Candreva e destro incrociato di Vecino. Tutto bellissimo.

45' - Sancho! Destro improvviso a centro area! Vola Handanovic. Gran tuffo.

51' - GOL! 1-2! Accorcia il Dortmund. Bella azione. Palla a destra per Gotze, che mette dentro per Hakimi, che beffa col movimento De Vrij e segna. Male Skriniar su Gotze.

55' - Julian Brandt sale di testa su cross da sinistra. Palla fuori di pochissimo. Witsel non arriva per un pelo.

64' - GOL! 2-2! Segna Brandt, ma che errore. Candreva da rimessa laterale serve Brozovic, Alcacer lo anticipa, palla a Brandt che da posizione defilata infila Handanovic.

69' - Witsel! Borussia a un passo dal 3-2! Cross di Brand e colpo di testa di Witsel, fuori di pochissimo!

77' - HAKIMI! GOL! 3-2 Borussia. Incredibile. Inter ribaltata. Filtrante di Sancho e destro incrociato da destra che non dà scampo ad Handanovic. Doppietta per Hakimi.

90' - Grande azione Inter e tiro di Sensi. Centrale. Para Burki. Era una buona chance.

Il migliore

Achraf HAKIMI - Un misto tra Maicon e Dani Alves. A parte i paragoni esagerati, gara sontuosa di questo classe 1998 di proprietà del Real. A tutta fascia, dominante, prorompente. La doppietta è solo una conseguenza dello strapotere fisico e tecnico. Gran bel giocatore.

Il peggiore

Milan SKRINIAR - Impacciato e irriconoscibile. Ammonito, sbaglia in uscita un paio di volte nel primo tempo. Nel secondo tempo Gotze lo brucia e arriva il gol del Borussia. In enorme difficoltà da quel lato, non riesce mai a raddoppiare su Hakimi.

