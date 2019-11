Borussia Dortmund-Inter: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Weigl, Delaney; Sancho, Witsel, T.Hazard; Brandt. All. Lucien Favre

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martínez, Lukaku. All. Antonio Conte

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi)

Statistiche Opta

Sono tre i precedenti in Champions/Coppa dei Campioni tra Inter e Borussia Dortmund: le due squadre, prima dell'andata, si sono affrontate anche in semifinale nel 1964, con la vittoria dei nerazzurri per 2-0 (a segno Sandro Mazzola e Jair) dopo il pareggio per 2-2 all'andata.

L’Inter perde in trasferta in Champions da tre partite consecutive, l’ultima vittoria è quella contro il PSV alla seconda giornata della fase a gironi della passata stagione (2-1 con i gol Nainggolan e Icardi). Antonio Conte, invece, ha perso 5 delle sue ultime 7 trasferte in Champions League tra Inter, Chelsea e Juventus.

Il Borussia Dortmund non ha segnato in 6 delle ultime 8 partite giocate in Champions (2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte), e dire che nelle 41 gare precedenti non era riuscita a segnare solo in 6 occasioni. Al Signal Iduna Park, addirittura, è stato segnato un solo gol in Champions nelle ultime tre gare: quello di Kane che è valso lo 0-1 nel ritorno degli ottavi di finale.

Lautaro Martínez può diventare il primo giocatore a segnare in tre gare consecutive di Champions per i nerazzurri dopo Samuel Eto’o (4 gare consecutive nel 2010). L’unico argentino a farlo fu Hernan Crespo nella stagione 2002-2003.

Dall’altra parte Marco Reus è a un solo gol da battere Robert Lewandowski (17) come caponnoniere del Borussia Dortmund in Champions League. Reus, però, è in forte dubbio dopo l’infortunio contro il Wolfsburg e non segna in Europa da sei gare consecutive.

Nell’ultima gara, Samir Handanovic è riuscito a mantenere la porta inviolata per la prima volta nella sua carriera in Champions dopo 9 presenze. L’ultimo portiere dell’Inter a non subire gol per due partite consecutive in Champions fu Julio Cesar nell’aprile 2010 (3 gare consecutive).