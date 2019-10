Borussia Dortmund, si fa male anche Götze: gara di ritorno contro l'Inter a rischio

Ancora problemi per il Borussia Dortmund che, dopo essersi presentato a San Siro per il match contro l’Inter in piena emergenza, deve far fronte anche all’infortunio di Mario Götze. L’attaccante ex Bayern ha riportato una frattura all'attaccatura dell'avambraccio, con una tensione ai legamenti del polso, nell’ultimo match di campionato contro lo Schalke 04.

Il classe ’92 salterà quasi sicuramente la prossima gara contro il Borussia Mönchengladbach, primo in Bundesliga, e resta fortemente a rischio per il ritorno in casa contro l’Inter del prossimo 5 novembre.