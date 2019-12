Sarà una Juventus certamente inedita e sperimentale quella che scenderà in campo domani sera nella sfida di Leverkusen, inutile ai fini della classifica, contro il Bayer. Sicuri assenti Bentancur (difficile torni in campo prima di 7-10 giorni), Ramsey e Douglas Costa (questi ultimi dovrebbero tornare almeno nell’elenco dei convocati già a partire dalla sfida di domenica contro l’Udinese), non salirà sull'aereo che porterà la Juventus in Germania nemmeno Matthijs de Ligt che ha lavorato in palestra questa mattina e sarà risparmiato da Sarri per averlo più fresco in questo intenso rush finale, prima della sosta natalizia. Senza l'olandese spazio all'inedito di Demiral e Rugani, coppia di difensori che non ha giocato un minuto in tandem in gara ufficiale in questa stagione.

Da Buffon a Rabiot passando per Cuadrado mezzala: i dubbi di Sarri

Se 609 giorni dopo quel doloroso quarto di finale contro il Real Madrid in Champions League e quell’ormai celeberimmo sfogo ai danni dell’arbitro Oliver (“Questo è un crimine contro l’umanità sportiva, per rovinare un impresa sportiva così, al posto del cuore devi avere un bidone dell’immondizia") Gigi Buffon tornerà a difendere i pali della Juventus in una sfida di Coppa Campioni, davanti a sè la il leggendario numero uno potrebbe trovare una retroguardia completamente inedita formata da Danilo, Demiral, Rugani e De Sciglio.

A centrocampo accanto all’inamovibile Pjanic si rivedrerà Rabiot, che ha smaltito il problema agli adduttori e dopo un mese ritroverà una maglia da titolare provando a dimostrare a Sarri di poter meritare maggiore spazio nelle gerarchie della metacampo bianconera, mentre la mezzala destra sarà Cuadrado che sarà testato in un ruolo inedito confermandosi un autentico jolly per il tecnico toscano che lo ha schierato esterno alto, terzino destro ed ora lo proverà anche nella zona nevralgica del campo. Davanti nuova chance di mettersi in mostra e zittire un po’ le critiche dei tifosi per Bernardeschi che agirà alle spalle di Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, il quale proverà a regalarsi il secondo gol stagionale in Champions League per festeggiare al meglio i 32 anni compiuti oggi.

Juventus-Bayer Leverkusen: i convocati

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: Alex Sandro, De Sciglio, Danilo, Demiral, Rugani, Bonucci, Gozzi Iweru

Centrocampisti: Cuadrado, Pjanic, Rabiot, Matuidi, Muratore, Portanova

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Higuain, Bernardeschi