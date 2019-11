Calcio, Barcellona: infortunio muscolare, Suarez salta lo Slavia Praga

Brutte notizie per il Barcellona, che perde Luis Suarez per la partita di Champions League di martedì in casa contro lo Slavia Praga. L'attaccante uruguaiano, uscito al 41' del primo tempo nella partita persa contro il Levante, è stato sottoposto ad esami medici che hanno confermato l'esistenza di un infortunio muscolare, in particolare nel soleo della gamba destra. Oltre alla partita contro lo Slavia, Suarez dovrebbe saltare anche la prossima gara di campionato contro il Celta per fare ritorno in squadra dopo la sosta per le nazionali.