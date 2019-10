Calcio, Barcellona: stop anche per Junior Firpo, niente Inter

Altra tegola per il Barcellona a poche ore dalla partita contro l'Inter in Champions League. Con Jordi Alba non al meglio e destinato alla panchina, Ernesto Valverde dovrà fare a meno anche dell'altro terzino sinistro Junior Firpo sempre a causa di problemi muscolari. Secondo quanto riferisce la stampa spagnola, il tecnico blaugrana dovrebbe schierare a sinistra Nelson Semedo con Sergi Roberto nel ruolo di terzino destro.

