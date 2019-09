Calcio, Champions League: gli arbitri di Juventus e Atalanta

La UEFA ha designato lo scozzese William Collum come arbitro di Juventus-Bayer Leverkusen, gara valida per la 2/a giornata del Girone D di Champions League in programma martedì sera a Torino. Assistenti i connazionali Francis Connor e Davide McGeachie. Il tedesco Tobias Stieler dirigerà invece Atalanta-Shakhtar Donetsk in programma sempre martedì alle ore 18.55 a San Siro. Collaboratori Mike Pickel e Christian Gittelmann.