Calcio, Champions League: olandese Makkelie arbitro Borussia-Inter

L'olandese Danny Makkelie è stato designato dalla UEFA per arbitrare Borussia Dortmund-Inter, in programma martedì sera e valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Assistenti Mario Diks ed Hessel Steegstra. Video Assistant Referee (VAR) Jochem Kamphuis. Quarto uomo Kevin Blom.