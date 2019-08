Calendario Champions League: date e orari dei gironi di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta

La UEFA ha reso noto il calendario della fase a gironi della Champions League: nel Gruppo D la Juventus esordirà Mercoledì 18 settembre alle ore 21:00 in casa dell'Atletico Madrid e chiuderà Mercoledì 11 dicembre sempre alle 21:00 in casa del Bayer Leverkusen. L'Inter esordirà invece Martedì 17 settembre alle ore 18.55 a San Siro contro lo Slavia Praga e chiuderà Martedì 10 dicembre alle ore 21.00 in casa contro il Barcellona. Il Napoli esordirà martedì 17 settembre alle ore 21 contro il Liverpool al San Paolo e chiuderà martedì 10 dicembre alle ore 18.55 in casa contro il Genk. L'Atalanta, infine, esordirà il 18 settembre alle 21 in casa della Dinamo Zagabria e chiuderà l'11 dicembre alle 18.55 sul campo dello Shakhtar Donetsk.

CALENDARIO JUVENTUS

18.09 Atletico Madrid-Juventus (21:00)

01.10 Juventus-Bayer Leverkusen (21:00)

22.10 Juventus-Lokomotiv Mosca (21:00)

06.11 Lokomotiv Mosca-Juventus (18:55)

26.11 Juventus-Atletico Madrid (21:00)

11.12 Bayer Leverkusen-Juventus (21:00)

CALENDARIO INTER

17.09 Inter-Slavia Praga (18:55)

02.10 Barcellona-Inter (21:00)

23.10 Inter-Borussia Dortmund (21:00)

05.11 Borussia Dortmund-Inter (21.00)

27.11 Slavia Prava-Inter (21.00)

10.12 Inter-Barcellona (21.00)

CALENDARIO NAPOLI

17.09 Napoli-Liverpool (21:00)

02.10 Genk-Napoli (18.55)

23.10 Salisburgo-Napoli (21:00)

05.11 Napoli-Salisburgo (21:00)

27.11 Liverpool-Napoli (21:00)

10.12 Napoli-Genk (18.55)

CALENDARIO ATALANTA

18.09 GNK Dinamo-Atalanta (21:00)

01.10 Atalanta-Shakhtar Donetsk (18:55)

22.10 Manchester City-Atalanta (21:00)

06.11 Atalanta-Manchester City (21:00)

26.11 Atalanta-GNK Dinamo (21:00)

11.12 Shakhtar Donetsk-Atalanta (18.55)

