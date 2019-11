C’è uscita (Conte) e uscita (Cristiano). E a Napoli la colpa non è più degli arbitri

Un crollo senza se e senza ma, l’Inter a Dortmund. Le picconate di Conte-Cossiga l’hanno reso ancor più fragoroso. Non è che gli si chieda l’Europa. Almeno da questi pulpiti. Come ha scritto un lettore, sembra però che nel primo tempo avesse vinto lui, e nel secondo perso la società. Mi dicono che il bersaglio fosse Piero Ausilio, reo di avergli promesso mari e Dzeko. Pane al pane: Alexis Sanchez, Danilo D’Ambrosio e Matteo Politano sono incidenti traumatici, non sabotaggi. Al netto dei torti (il tono, i contenuti) e delle eventuali ragioni (i tradimenti estivi, la voglia di vincere), Conte la smetta di invocare san mercato a reti unificate. Piuttosto, ci spieghi la marcatura di Achraf Hakimi, doppietta in fotocopia. Chi conosce Massimo Moratti, non ha dubbi: se un tecnico avesse osato quello che ha osato Conte, l'avrebbe licenziato in tronco.

Il caos Napoli, adesso. Visto che siamo in tema di ricorrenze, il 15 dicembre 1995 cadeva il muro di Berlino del calcio: la sentenza Bosman liberò i "lavoratori" dagli avanzi del vincolo. I migliori sono diventati aziende: c’è chi mantiene le funzioni di amministratore delegato e chi, viceversa, le ha smistate ai procuratori. Governarli, per i padroni. è sempre più difficile. Il ritiro punitivo e poi costruttivo, imposto da Aurelio De Laurentiis, non è una notizia: basta scartabellare in archivio, da Luciano Gaucci in su e in giù. La notizia è che martedì notte sono volati pugni, addirittura, fra un rampollo del grande capo e un paio di ribelli (uno era Allan).

Ambigua la posizione di Carlo Ancelotti, sotto contratto fino al 2021 e censurato (dal boss) per aver censurato la decisione (del boss), con tanti saluti alle locandine di un anno fa che li raffiguravano "zerozerosetteggiare", smoking e pistola in pugno. In attesa che i risultati orientino il verdetto popolare, gli abbonati hanno scelto: abbasso i mercenari. Nel mirino, anche Lorenzo Insigne e Mino Raiola.

Paga De Laurentiis e, dunque, sia fatta la sua volontà: ma perché gli "arresti domiciliari", non era colpa degli arbitri? Sostituire Cristiano con il risultato in bilico, non è da tutti. Il gesto di Maurizio Sarri, baciato dalla superba rete di Douglas Costa, va al di là del mero tabellino e del «mal di ginocchio» offerto ai devoti. A 34 anni e mezzo, età e logorio possono irrompere e corrompere da un momento all’altro. Il Marziano aveva già saltato Brescia e Lecce. Nel suo caso, e ai suoi livelli, non si può non "patteggiare". Lo faceva persino Phil Jackson ai Bulls, con Michael Jordan. Rimane l’episodio. Se indizio o inizio di un declino fisico, lo sapremo presto.

La vostra opinione sulla filippica di Conte, il labirinto-Napoli e i dolori del non più giovane "Werther"?