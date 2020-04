Adesso c’è anche una data: 3 agosto. E’ questo il termine massimo entro cui il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, vuole terminare questa stagione.

L’anticipazione arriva dall’intervista rilasciata ai colleghi della televisione tedesca ZDF, con una piccola indiscrezione pillola già annunciata nella giornata di venerdì, per lanciare l’intervista completa che andrà in onda alle 23:00 di sabato nel programma Sportstudio. Notizia però conferma anche dai colleghi di Kicker – qui l’articolo – e dunque ufficialmente attendibile.

Ceferin però non ha dato solo una data, ma ha illustrato anche come ci sia la possibilità concreta che alla fine i campionati e le coppe nazionali non riprendano, essendo comunque dipendenti dalle indicazioni di differenti governi. La novità però, appunto, è in un termine massimo: 3 agosto (un lunedì); che significherebbe presumibilmente disputare la finale di Champions League sabato 1 o domenica 2 agosto.

Aleksander Čeferin, presidente UEFAGetty Images

Le parole di Ceferin alla ZDF

"È necessario che il 3 agosto sia la Champions che l'Europa League siano terminati. Stiamo vivendo una situazione straordinaria e dobbiamo essere flessibili, le coppe europee potrebbero giocare nelle stesse date delle competizioni nazionali, anche alla stessa ora. Abbiamo piani diversi per ricominciare l'attività a maggio, giugno o luglio, ma se le autorità non lo permetteranno non lo faremo, la salute verrà sempre prima di tutto. Dipenderà dal governo di ciascun Paese membro. Il formato non sarà un problema, possiamo giocare col sistema attuale o con nuove formule, con partite secche in campo neutro o sorteggiando chi gioca in casa. "Final eight" o "final four" sono anche possibili, possibilmente a porte chiuse ma con le televisioni presenti".