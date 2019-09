Champions, le previsioni di Eurosport: È l'anno del City di Guardiola? Ronaldo capocannoniere

Champions League is back. Dopo la pausa estiva la competizione continentale per club più amata da tutti gli appassionati di calcio è finalmente pronta ad allietare i martedì e mercoledì, con buona pace di compagne, parenti, fidanzate. In attesa di tirare fuori dal frigo la birra e prepararsi a godersi in tv o allo stadio le giocate dei campioni più talentuosi d’Europa è tempo di sbilanciarsi ai pronostici. Abbiamo chiesto ai colleghi delle redazioni europee chi alzerà la Coppa dalle Grandi Orecchie, chi sarà il capocannoniere e quali saranno la delusione e il giovane talento che emergerà in questa edizione 2019/2020. Ecco i verdetti...

Quale squadra vincerà la Champions League 2019/2020?

Alessandro Dinoia (Eurosport Italia): La Juventus ha tutte le carte in regola per vincere la Champions League. La dirigenza ha voluto un cambio di filosofia, passando da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri, perché attraverso il bel gioco è possibile sollevare il trofeo più ambito a livello continentale. Serve tempo, ma le difficoltà di questo inizio di campionato sono una piccola tassa da pagare se a lungo termine si realizzerà il progetto bianconero. Dopo otto anni di dominio, la Serie A può davvero essere un obiettivo secondario rispetto all’Europa. All’estero anche i principali competitor, eccetto il Liverpool che è partito forte, devono trovare continuità, dal Manchester City al Barcellona passando per l’incognita Real Madrid.

Marcus Foley (Eurosport UK): Penso che sia abbastanza difficile vedere trionfare un club diverso dal Manchester City. La scorsa stagione la più grande difficoltà dei Citizen era l’eccessiva dipendenza da Fernanrdinho, l’equilibratore di gioco e l’unico centrocampista difensivo della rosa. Con l’arrivo di Rodri dall’Atletico Madrid però questa lacuna è stata colmata e la squadra non ha punti deboli. Certo perdere Aymeric Laporte per 6-7 mesi è un duro colpo, ma Pep Guardiola ha John Stones come riserva e potrebbe firmare a gennaio un difensore centrale in grado di colmare questa piccola lacuna. Dovendo trovare l’antagonista scelgo il Barcellona, ma Ernesto Valverde rimane un’incognita per i blaugrana. Un allenatore troppo conservatore e che tende a fallire le gare chiave.

Florian Bogner (Eurosport Germania): E’ giunta l’ora del Manchester City. Perché? Basta a sfogliare i nomi dei giocatori della rosa, l’allenatore che siede in panchina e vedere il livello di gioco che i Citizen riescono ad avere in ogni partita per capire che in questo momento non c’è squadra in giro per l’Europa al loro livello. L’unico limite può essere l’ossessione di conquistare a tutti i costi questa Coppa che per ora è stata tabù per il club inglese. Se però Guardiola non commetterà alcune ingenuità nelle rotazioni come lo scorso anno contro il Tottenham, può essere davvero l’anno buono per sfatare il sortilegio ed ottenere quella grande vittoria a livello continentale che è sempre sfuggita al club dello sceicco Mansour.

Adrian Garcia (Eurosport Spagna): Se Messi vuole, il Barcellona è la squadra che ha le chance più grandi di vincere la Champions League. Da anni per vincere la Champions League bisogna passare al Camp Nou. Lo scorso anno la clamorosa rimonta subita ad Anfield è stata un incidente di percorso isolato. Con gli innesti di De Jong e Griezmann nessuna squadra può vantare una qualità offensiva pari a quella dei blaugrana.

Quale sarà la delusione della Champions League 2019/2020?

Alessandro Dinoia (Eurosport Italia): Il Borussia Dortmund ha iniziato bene la stagione e si appresta a sfidare il Barcellona in Champions League, dopo tre vittorie e una sconfitta in campionato. Il gruppo F, però, è il più equilibrato e potrebbe riservare sorprese: dietro gli spagnoli, che sono i favoriti per la vittoria del girone, potrebbe spuntarla l’Inter costringendo i gialloneri ad accontentarsi dell’Europa League. In ogni caso, si tratterà di un’eliminazione eccellente già a dicembre.

Marcus Foley (Eurosport Uk): La Juventus ha scommesso tutto su Cristiano Ronaldo per conquistare quella Champions che manca ormai da più di vent’anni. Qualunque risultato diverso dalla vittoria della Coppa Campioni è visto come un bianconero. Se aggiungiamo l’incognita Maurizio Sarri, allenatore che impiega un po 'di tempo per implementare le sue metodologie, e che i bianconeri sono stati inseriti nell’ostico girone con Atletico Madrid può davvero essere un anno deludente.

Florian Bogner (Eurosport Germania): La festa è finita per Zidane. Hazard non è abbastanza per colmare il gap con le altre big che aspirano alla Champions League e tutti gli altri giovani talenti (i vari Vinicius, Jovic, Rodrygo) hanno bisogno di almeno un'altra stagione per maturare. Quindi prepariamoci a dire addio ai Blancos già nei quarti di finale. L’altra formazione che mi sento di nominare è il Tottenham, la scorsa stagione è stata per tanti versi fiabesca fino alla finale, pensare di ripetere il medesimo cammino è il limite dell’utopia.

Adrian Garcia (Eurosport Spagna): Forse la delusione sarà il Real Madrid col suo ‘non progetto’ ma se devo azzardare un nome di una squadra che dluderà le attese dico Manchester City. La squadra di Guardiola gioca un calcio per palati fini, ma i Citizen quando il livello della competizione si alza hanno sempre mostrato grossi problemi e la vedo difficile che il canovaccio possa cambiare quest’anno.

Chi sarà il capocannoniere?

Alessandro Dinoia (Eurosport Italia): Puntiamo su Cristiano Ronaldo, una garanzia in questa competizione. Il duello con Leo Messi sarà come sempre appassionante, ma la Pulce sta recuperando da un infortunio che lascia qualche dubbio e potrebbe non essere al top della condizione nelle prime uscite.

Marcus Foley (Eurosport UK): Lionel Messi, non penso ci sia bisogno di motivazioni ulteriori.

Florian Bogner (Eurosport Germania): Hm ... Messi o Ronaldo? Messi o Ronaldo? Messi o Ronaldo? Messi o ... Ehi, penso che alla fine il capocannoniere può essere Lewandowski. È in grado di segnare sia nel catino di Atene contro l’Olympiakos che una buon numero di reti contro i carneadi del Crvena Zvezda, potrebbero metterne a segno un paio anche contro il Tottenham ed assicurarsi un corposo bottino già nella sola fase a gironi. A sono convinto per fare di tutto per sfatare il tabù nei match ad eliminazione diretta dove ha segnato 11 gol in 23 incontri col Bayern, ma solo una trasferta ed appena 5 dai quarti di finale in avanti.

Adrian Garcia (Eurosport Spagna): Se non salterà troppe partite nella prima fase a causa dell’infortunio che lo sta tenendo ai box in questa prima fase della stagione, il re dei bomber anche quest’anno sarà Leo Messi.

Chi sarà la stella emergente?

Alessandro Dinoia (Eurosport Italia): L’Atletico Madrid ha speso 126 milioni di euro per Joao Felix, un record per il club spagnolo che ha dovuto negoziare con Jorge Mendes. Il portoghese è ambizioso e a 19 anni è pronto a esplodere: sarà interessante vederlo subito contro la Juventus. Attenzione anche a Duvan Zapata, un bomber che in Serie A fa la differenza e che può aiutare l’Atalanta a sorprendere.

Marcus Foley (Eurosport UK): Joao Felix, l’Atletico Madrid ha speso una fortuna con lui, ma è titolare appena da gennaio 2018 e non ha mai giocato la Champions League. Per questo ha tutto per essere il nuovo talento che esploderà.

Florian Bogner (Eurosport Germania): Potrebbe non andare oltre la fase a gironi, ma la Champions League dovrebbe dare il benvenuto a Kai Havertz sul grande palco che presumibilmente lo vedrà protagonista nei prossimi anni. Fidati di noi, è forse il miglior talento che esce dalla Bundesliga tedesca da tanto tempo. È più versatile di Kroos, ha un senso del gol più marcato di Ozil ed è un giocatore più completo di Sanè. Insomma: godetevelo perché ne vale la pena.

Adrian Garcia (Eurosport Spagna): Sono d’accordo con Marcus e Alessandro e anche io faccio il nome di Joao Felix. Ma una menzione d’onore la merita anche Ansu Fati, che se dovesse andare a segno contro il Dortmund può diventare il giocatore più giovane ad aver segnato una rete nei gironi.