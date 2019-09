La parte peggiore del dover imparare una lezione è che prima di ricavarne il nettare, l'insegnamento, devi addomesticare il senso di delusione. C'era attesa - maledetta - per gli esordi in Champions League di Inter e Atalanta, in misura superiore nel poker delle rappresentanti della Serie A per motivi facilmente condivisibili: la prima europea di Antonio Conte, con l’Inter in testa alle prime curve del campionato e lo storico debutto dei nerazzurri bergamaschi reduci da una stagione fiabesca sotto i dettami del maestro Gian Piero Gasperini. Le avversarie, per blasone e provenienza geografica, lasciavano propendere per due match alla portata delle formazioni lombarde, con lo Slavia Praga (a San Siro) etichettato come l’impegno più semplice del Girone F e la Dinamo Zagabria sfida esaltante per una Dea ardente per l’esordio in Champions. Quello che poi è accaduto è andato decisamente oltre ogni tipo di aspettativa.

Slavia Praga, intensità da furie ceche

Con la media di quasi 108 km percorsi a partita, l’Inter è nella top five delle formazioni di Serie A che nelle prime tre giornate hanno coperto maggiore distanza sul terreno di gioco, senza dimenticare che nella gara col Lecce il largo vantaggio maturato non ha implicato un grande dispendio fisico, soprattutto nella ripresa. Bene, nella sfida del Giuseppe Meazza lo Slavia Praga ha percorso 118,5 km contro i 109,4 km totalizzati dall’Inter. Nove, addirittura nove in più della banda di Conte grazie a una marcatura a uomo costante, granello di sabbia (nemmeno tanto piccolo) che ha mandato fuori giri i meccanismi all’apparenza ben oliati delle nuova era contiana. Stanciu non ha praticamente mai permesso a Brozovic di agire liberamente in mediana, lasciando ai difensori – De Vrij in particolare – l’impostazione della manovra. L’aggressività della formazione ceca nel pressing sugli esterni Candreva e Asamoah ha indotto i centrali ad abusare dalla palla lunga verso le punte Lukaku e Lautaro Martinez, a loro volta tallonati da Hovorka e Kudela e quindi ripetutamente anticipati.

C’è da dire che l’undici di Jindřích Trpišovský ha iniziato il campionato il 15 luglio e anche con prestazioni notevoli visto che dopo le prime nove giornate è in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul Viktoria Plzeň. La disparità di preparazione ha avuto sicuramente il suo peso nella differenza di prestazione tra le due squadre, terra di mezzo che ha scoperchiato il baule di accorgimenti sul quale Conte ha ancora da lavorare. Lo Slavia Praga delle quattro avversarie affrontate in gara ufficiale sin qui è stata quella più attrezzata perchè capace di abbinare allo strapotere atletico una qualità non indifferente in fase di gestione del pallone e di uno-contro-uno. La squadra di casa, invece, non è praticamente mai riuscita ad evitare il pressing dei cechi con uno spunto personale: non a caso sarà Politano – subentrato a 27 minuti dalla fine – a completare il maggior numero di dribbling (2), risultando con Barella la chiave per agguantare il pareggio finale.

Dinamo Zagabria, incubo per la prima della Dea

Così come lo Slavia Praga, anche la Dinamo Zagabria ha cambiato assetto per sorprendere la sua avversaria italiana, segno di grande umiltà e acume tattico dell’allenatore Bjelica che nel suo curriculum annovera anche una panchina in Serie B, alla guida dello Spezia. Dal solito 3-4-3 è passato al 3-5-2, spostando l’astro nascente spagnolo Dani Olmo alle spalle della coppia d’attacco formata da Oršić e Petković (ex Bologna, Verona, Trapani e Catania). Sempre facendo un raffronto con il nostro campionato, l’Atalanta ha notoriamente costruito la propria qualificazione in Champions grazie ad un mix di attacco spregiudicato, grande intensità e altissime percentuali di possesso palla nella metà campo avversaria. Nella sfida dello Stadion Maksimir è come se la corazzata di Gasperini avesse trovato il proprio alterego, situazione che ha portato ad un’involuzione nel gioco offensivo a cui siamo abituati ad assistere.

La libertà di movimento lasciata alla stella dell’Under 21 spagnola ha messo in crisi il baricentro atalantino, con il terzetto difensivo spesso costretto a dover difendere all’interno della propria area di rigore, dote non proprio innata di Masiello e soci. Dopo soli 40 secondi è arrivata la prima occasione, dopo 10 minuti il primo gol al primo tiro nello specchio subito dall’Atalanta in Champions League. Il catalano terminerà la partita con 10 dribbling completati e l’83% di passaggi riusciti, vera mina vagante tra le linee che ha costretto Gasperini a passare a quattro nella ripresa.

Dani Olmo vs Atalanta

PASSAGGI RIUSCITI 35 PRECISIONE NEI PASSAGGI 83% DRIBBLING RIUSCITI 10 TIRI IN PORTA 2 CONTRASTI VINTI 4 DUELLI AEREI VINTI 1

Così come per lo Slavia Praga e la maggior parte delle squadre dell’Est Europa, la Dinamo ha già all’attivo 15 partite stagionali, 7 delle quali disputate in campionato. È anche vero che quello che più ha colpito è stata la fame con cui i ragazzi di Bjelica sono scesi in campo, nonostante la scarsissima esperienza nella competizione – prerogativa appartenente non sono all’Atalanta, che del suo esordio in Champions League deve tenere a mente solo la celebre musichetta.