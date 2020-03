Mancano due settimane esatte alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Lione, ma l’emergenza Coronavirus è deflagrata anche fuori dai confini nazionale, non sfuggendo all’occhio della UEFA.

Riuniti ad Amsterdam per il 44°Congresso Ordinario, dove la UEFA ha comunicato tra l’altro le sedi di alcuni degli eventi del prossimo triennio, tra queste la Supercoppa Europea e la finale di Champions League femminile, l’attenzione è stata spostata su Torino e il match di ritorno tra Juventus e Lione, appunto.

Ipotesi campo neutro, oppure Juventus Stadium a porte chiuse

Come riportano alcune indiscrezioni dei francesi di ‘RMC Sport’, vista la situazione di emergenza del nord Italia, la UEFA starebbe studiando diverse soluzioni; in particolare la possibilità di spostare il match da Torino per farlo disputare in una città del sud, lontano dalle zone maggiormente colpite dall’emergenza.

In caso di sviluppi negativi legati alla diffusione del COVID-19 in Piemonte, la partita potrebbe quindi svolgersi dunque altrove; o – in alternativa – allo Juventus Stadium, ma a porte chiuse. Sul tema era già intervenuto Jean-Michel Aulas, presidente del Lione.

Al termine della sfida con il Saint-Etienne, a proposito della possibilità di giocare in campo neutro, Aulas aveva così spiegato