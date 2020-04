Data dopo data, indiscrezione dopo indiscrezione, ora dovremmo davvero esserci. La UEFA infatti ha pronte la deadline, i paletti oltre cui non andranno queste stagioni di Europa League e Champions League: mercoledì 26 agosto per l’EL, sabato 29 agosto per la Champions.

E’ questa l’indiscrezione raccolta in primis dai colleghi inglesi del Telegraph e lanciata nel tardo pomeriggio; e poi ripresa in Italia anche dall’inviato di Sky Alessandro Alciato.

Sono queste dunque le due dati di massima decise dal massimo organo calcistico europeo, che nella riunione del Comitato Esecutivo prevista per giovedì prossimo (23 aprile), faranno il punto su tempi e modalità della ripresa; oltre appunto fissare il paletto massimo oltre il quale non andrà questo 2019/2020 delle coppe europee.

Formule e date: sul tavolo i punti chiave

Confermate ovviamente le sedi: Danzica per la finale di Europa League e Istanbul per quella di Champions. Sul tavolo di Nyon ci saranno però da discutere anche alcuni argomenti importanti. C’è da capire infatti se la ripresa delle competizioni europee possa andare di pari passo con quella dei campionati nazionali, oppure se decidere di spostare tutto dopo. In questo secondo caso, la UEFA si troverebbe appunto con un lasso inferiore di tempo rispetto alla scadenza massima, obbligando a un ripensamento della formula: resta infatti possibile una rivoluzione, con le gare secche a partire dai quarti di finale.

Se invece si riuscisse a ripartire insieme ai campionati, la formula resterebbe la medesima, con la gara spalmate con le classiche sfide andata/ritorno.