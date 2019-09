Champions League: Makkelie arbitra Atletico Madrid-Juventus, Dinamo Zagabria-Atalanta a Manzano

Sarà l'olandese Danny Makkelie ad arbitrare Atletico Madrid-Juventus, incontro valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, in programma mercoledì alle 21. Assistenti Mario Diks e Hessel Steegstra, quarto uomo Siemen Mulder. Lo spagnolo Jesus Gil Manzano dirigerà Dinamo Zagabria-Atalanta, incontro valido per la prima fase a gironi di Champions League, in programma mercoledì alle 21. Assistenti Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado Rodríguez, quarto uomo Juan Martínez Munuera.