I filosofi del calcio potranno definirla gara epica, così come allegra tenzone alla viva il parroco, fatto sta che tra Chelsea e Ajax, allo Stamford Bridge, se ne sono viste proprio di tutti i colori: un 4-4 figlio di tanti fattori. Della classe di uno spumeggiante tridente offensivo di lancieri, che però - allo stesso tempo - mandano all'aria tutto quanto di buono costruito con una follia di uno dei giocatori più esperti - in mezzo a tanti giovani - come Daley Blid. L'ex Manchester United stende, in rapida successione prima Pulisc e poi Abraham con un "giallo pendente" già dal primo tempo, facendosi espellere dall'arbitro Rocchi e mandando i blues al tiro - nella stessa azione - che frutta (sul punteggio di 2-4) un calcio di rigore per fallo di mano di Veltman, anch'egli già ammonito e costretto al rosso. Al 69' l'Ajax resta così in 9 uomini in un sol colpo e con un rigore a sfavore. Il Chelsea aziona così la rimonta, che però si blocca sul 4-4 per l'annullamento con la VAR del quinto gol targato Azpilicueta. Un risultato che manda entrambe le squadre a 7 punti, agganciate così dal Valencia, vittorioso 4-1 al Mestalla sul Lille, ancorato in fondo alla classifica del gruppo H a quota 1.

Il tabellino

CHELSEA-AJAX 4-4

Chelsea (4-3-3): Kepa Arrizabalaga voto 5; Azpilicueta 7.5, Zouma 6, Tomori 5, Marcos Alonso 5 (46' Jones 7); Jorginho 7, Kovacic 6.5 (87' Batshuayi sv), Mount 5.5 (60' Hudson-Odoi 6); Willian 6.5, Pulisic 6.5, Abraham 5.5. All.: Lampard 6.

Ajax (4-3-3): Onana voto 7; Mazraoui 5, Veltman 4.5, Blind 4, Tagliafico 5; Van de Beek 7, Martinez 6.5, Ziyech 8 (72' Alvarez 6.5); Neres (72' Schuurs 6), Tadic 7, Promes 7.5. All.: ten Hag 6.

Arbitro: Gianluca Rocchi (Italia).

Gol: 2' aut. Abraham (A), 4' rig. e 71' rig. Jorginho (C), 20' Promes (A), 35' aut. Kepa Arrizabalaga (A), 55' van de Beek (A), 63' Azpilicueta (C), 74' James (C).

Assist: Ziyech (A, 1-2), Ziyech (A, 1-4), Abraham (C, 2-4).

Note - Recupero: 1+4. Espulsi: al 68' Blid (A) e al 69' Veltman (A) per doppia ammonizione. Ammoniti: Tomori, Azpilicueta, Promes.

La cronaca della partita in 20 momenti chiave

2' - AJAX IN VANTAGGIO CON L'AUTOGOL DI ABRAHAM! La rete arriva da una punizione calciata da Promes con un destro a giro dalla linea laterale sinistra: traiettoria sul primo palo leggermente deviata da Abraham, che inganna irrimediabilmente Kepa: 0-1!

Quincy Promes of Ajax during the UEFA Champions League match between Chelsea v Ajax at the Stamford Bridge on November 5, 2019 in London United KingdomGetty Images

4' - GOL DEL CHELSEA SU RIGORE DI JORGINHO! Subito la reazione di blues: penalty assegnato per atterramento in area di Veltman (ammonito) ai danni di Pulisic. Dal dischetto, l'ex Napoli spiazza Onana: 1-1!

Jorghino - FC Chelsea vs. Ajax AmsterdamGetty Images

14' - GOL ANNULLATO AD ABRAHAM! L'attaccante del Chelsea era in fuorigioco al momento della verticalizzazione di Kovacic.

20' - GOL DELL'AJAX CON PROMES! L'ex Spartak Mosca si inserisce alla perfezione, di testa, su assist a giro dalla destra di Ziyech: 1-2!

Players of Ajax Amsterdam celebrate after scoring his team's first goal during the UEFA Champions League group H match between Chelsea FC and AFC Ajax at Stamford Bridge on November 5, 2019 in London, United Kingdom.Getty Images

26' - ABRAHAM RISCHIA DI BEFFARE NUOVAMENTE KEPA! Deviazione aerea difensiva dell'attaccante del Chelsea, che sfiora il palo della propria porta su punizione dalla destra calciata da Ziyech.

35' - ALTRA AUTORETE DEL CHELSEA, CON KEPA. MA E' MAGIA DI ZIECH! Gol pazzesco del fantasista marocchino, direttamente da una punizione battuta praticamente all'altezza della bandierina del corner: il suo sinistro a giro parte con una traiettoria vorticosa, il pallone sbatte sull'incrocio dei pali e poi sulla testa di uno sfortunatissimo Kepa, prima di insaccarsi: 1-3!

Kepa Arrizabalaga of Chelsea scores an own goal for Ajax's third goal during the UEFA Champions League group H match between Chelsea FC and AFC Ajax at Stamford Bridge on November 05, 2019 in London, United KingdomGetty Images

47' - INCREDIBILE INIZIATIVA OFFENSIVA DI ZOUMA! Il centrale difensivo del Chelsea parte dalla propria metà campo, scarta un paio di uomini, se ne va in velocità (non proprio il suo forte), ma finisce poi per concludere alto sopra la traversa.

53' - ABRAHAM! Pericolosissimo l'ex Aston Villa: destro potente, in velocità, per la grandissima risposta di Onana.

55' - GOL DELL'AJAX CON VAN DE BEEK! Nel miglior momento del Chelsea, i lancieri calano il poker con van de Beek: succulento assist rasoterra, dalla destra di Ziyech e diagonale vincente del numero 6 olandese: 1-4!

Ajax's Dutch midfielder Donny Van de Beek (L) celebrates with teammates after scoring their fourth goal during the UEFA Champion's League Group H football match between Chelsea and Ajax at Stamford Bridge in London on November 5, 2019.Getty Images

63' - GOL DEL CHELSEA CON AZPILICUETA! Tocco vincente sulla linea di porta di porta del capitano dei blues dopo la deviazione sottoporta di Abraham sul suggerimento di Pulisic: 2-4!

Cesar Azpilicueta of Chelsea celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Champions League group H match between Chelsea FC and AFCGetty Images

68' - DOPPIO GIALLO ED ESPULSIONE PER BLIND! L'ex Manchester United commette un doppio fallo, prima su Pulisic e poi su Abraham. Rocchi, così, lo rimanda in anticipo negli spogliatoi.

Daley Blind of AFC Ajax receives a second yellow and a red card from referee Gianluca Rocchi during the UEFA Champions League group H match between Chelsea FC and AFC Ajax at Stamford Bridge on November 05, 2019 in London, United Kingdom.Getty Images

69' - NON FINISCE QUI: CALCIO DI RIGORE CON DOPPIO GIALLO ANCHE PER VELTMAN, reo di aver colpito con la mano la successiva conclusione a rete del Chelsea dopo il fallo di Blind su Abraham! Incredibile: nel giro di pochi secondi, penalty e Ajax in 9 uomini!

71' - GOL DEL CHELSEA SU RIGORE DI JORGINHO! L'ex Napoli spiazza nuovamente Onana per il 3-4!

74' - GOL DEL CHELSEA CON JAMES! Corner di Willian, Onana è miracoloso nel mandare sulla traversa il colpo di testa di Zouma, ma non può nulla sul successivo rasoterra di James, subentrato nell'intervallo a Marcos Alonso: 4-4, gara pazzesca a Stamford Bridge!

James celebra el gol del empate en el Chelsea 4-4 AjaxGetty Images

76' - PROMES! L'attaccante esterno dell'Ajax ci prova nuovamente su punizione: Kepa alza il pallone sopra la traversa.

78' GOL ANNULLATO AL CHELSEA CON AZPILICUETA! Il capitano dei blues risolve di gran carriera un batti e ribatti in area di rigore olandese. Tuttavia, la VAR individua un offside di Abraham, che disturba la visuale di Onana.

86' - L'AJAX SFIORA IL QUINTO GOL COL DIFENSORE ALVAREZ! Destro dal limite all'angolino con Kepa che si distende e manda in calcio d'angolo.

89' - CI PROVA ANCHE HUDSON-ODOI! Il numero 20 del Chelsea apre il destro e va a sfiorare il palo alla sinistra di Onana.

90' - GIRATA DEL NEOENTRATO BATSHUAYI ALL'ANGOLINO! Onana, in due tempi, compie una parata pazzesca.

90'+4 - DESTRO RASOTERRA DI BATSHUAYI! Diagonale che finisce largo di pochissimo.

Il migliore

Ziyech. Due assist vincenti e una magia: quella punizione del 3 a 1 Ajax, che sugli annali passerà - ingustamente - come autorete di Kepa Arrizabalaga.

Hakim Ziyech of AFC Ajax celebrates with teammates after his freekick results in their third goal after Kepa Arrizabalaga of Chelsea (not in frame) scores an own goal during the UEFA Champions League group H match between Chelsea FC and AFC Ajax at StamfoGetty Images

Il peggiore

Blind. Follia pura al 68'. Con l'Ajax avanti per 4 a 2, va a prendersi il secondo giallo con un doppio intervento falloso inutile, che peraltro porterà all'assegnazione del penalty per il Chelsea con ulteriore rosso a Veltman. Da giocatore di esperienza (29 anni), l'ex Manchester United dovrebbe dare il buon esempio in una squadra composta essenzialmente da ragazzi. E invece...

Daley Blind of AFC Ajax is shown a red card during the UEFA Champions League group H match between Chelsea FC and AFC Ajax at Stamford Bridge on November 5, 2019 in London, United Kingdom.Getty Images

L'altro match del gruppo H: Valencia-Lille 4-1 [25' Osimhen (L), 66' rig. Parejo (V), 82' aut. Soumaoro (V), 84' Kondogbia (V), 90' Torres (V)]

Parte male il Valencia, che va in svantaggio al 25' con Osimhen, abile a partire in contropiede dopo una palla persa dei padroni di casa, bruciare in velocità la difesa avversaria e a insaccare alle spalle di Cillessen. Il Lille sfiora più volte il raddoppio, ma la formazione di Celades perviene al pareggio nella ripresa, al 66', su rigore calciato col "cucchiaio" da Parejo. La vittoria del club del Mestalla si concretizza negli ultimi 10' di gioco: all'82' Soumaoro devia nella propria porta un tentativo rasoterra mancino di Gaya; all'84', invece, un mancino al fulmicotone dai 30 metri dell'ex interista Kondogbia, va a infilarsi all'angolino per il 3-1. Al 90', infine, su geniale verticalizzazione di Rodrigo, Ferran Torres liquida Maignan in uscita. Ed è 4-1.

Kondogbia en el Valencia-LilleGetty Images