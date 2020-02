Dominio assoluto a Stamford Bridge del Bayern Monaco, che "pialla" il Chelsea nel match di andata degli ottavi di Champions, andando a vincere 3-0 con le reti, nel secondo tempo, di Gnabry (2) e Lewandowski. Un risultato che avrebbe tranquillamente potuto assumere dimensioni ancor più consistenti per quanto visto in campo nell'arco dei 90'. Quarti di finale quindi ipotecati da parte della formazione di Flick, che nella patria del Football ha insegnato calcio ai ragazzini di Lampard, rimasti in 10' all'83' per l'espulsione di Marcos Alonso. E che, nella gara di ritorno all'Allianz Arena, dovranno pure fare a meno di Jorginho, ammonito sotto diffida.

Chelsea-Bayern MúnichGetty Images

Il tabellino

CHELSEA-BAYERN MONACO 0-3

Chelsea (3-4-3): Caballero; Azpilicueta (73' Pedro), Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Barkley (61' Willian), Mount, Giroud (61' Abraham). All.: Lampard.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara (90' Goretzka); Gnabry (85' Tolisso), Müller, Coman (66' Coutinho); Lewandowski. All.: Flick.

Arbitro: Clément Turpin (Francia).

Gol: 51' e 54' Gnabry (B), 76' Lewandowski (B).

Assist: Lewandowski (B, 0-1), Lewandowski (B, 0-2), Davies (B, 0-3).

Note - Recupero: 1+4. Espulso: 83' Alonso (C) per gioco scorretto. Ammoniti: Thiago Alcantara, Jorginho, Kimmich.

Seguono aggiornamenti...