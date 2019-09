Albert Celades espugna Stamford Bridge e allontana il clima ostile che ha contraddistinto il suo arrivo a Valencia. Prima del match contro i Blues i tifosi hanno contestato il proprietario Peter Lim che ormai una settimana fa ha esonerato l’ex allenatore dei Pippistrelli Marcelino che l'anno scorso è arrivato quarto in classifica e ha portato la squadra in semifinale di Europa League, vincendo la Coppa del Re. Risultati che non sono bastati a evitare un clamoroso esonero, arrivato dopo appena tre partite di campionato con quattro punti totalizzati. Un evento che ha sconvolto i calciatori che non hanno esitato a mettere in atto una protesta nei confronti della società. Il povero Celades si è ritrovato a parlare da solo nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Chelsea. Ma il campo, come spesso succede, risolve i problemi, anche quelli più grandi. Basta una zampata di Rodrigo a firmare la prima storica vittoria del Valencia contro i Blues al settimo tentativo e a lanciare gli spagnoli in vetta al gruppo H con l’Ajax.

Per Lampard, invece, si tinge di nero il ritorno nell’Europa che conta: diventano 14 i gol subiti dai londinesi in 7 partite con l’ex capitano in panchina. Un debutto incolore, molle, reso ancora più deludente dall’infortunio al 15’ del giovane Mount. L’unico lato positivo? Tra 5 giorni ci sarà già l’occasione del riscatto: a Stamford Bridge arrivano i campioni d’Europa guidati da Klopp.

Mount a terra dopo un brutto scontro di giocoGetty Images

La cronaca in 4 momenti chiave

15’ MOUNT NON CE LA FA – Nella partita dei tanti debutti in Champions, c’è anche quello del 20enne di Pouthsmouth che dura, però, solo un quarto d’ora. Decisiva un’entrataccia di Coquelin sulla caviglia, Mason stringe i denti, ma alla fine chiede il cambio: al suo posto Pedro.

74’ VANTAGGIO DEL VALENCIA - Bello schema da calcio di punizione battuto da Parejo: Rodrigo sorprende la difesa Blues e in girata, al volo, con la punta del piede batte Kepa

83’ RIGORE PER IL CHELSEA – Tocco di mano in area per Wass dopo un colpo di testa violento di Tomori: l'arbitro va al monitor VAR a controllare l’episodio e indica il dischetto.

85’ TRAVERSA DI BARKLEY - L'inglese spiazza Cillessen ma colpisce il legno superiore della porta difesa dal portiere degl ispagnoli. Barkley prima del rigore ha "litigato" con Jorginho per tirare dal dischetto

L’altra del Girone H: tris dell’Ajax al Lille

Tutto tremendamente facile contro il Lille per i Lancieri di ten Hag, qualificati ai gironi grazie al successo contro l’Apoel Nicosia nel playoff agostano. Alla Johan Cruijff Arena Ajax passa in vantaggio già al 18': il nuovo arrivato Promes approfitta di un'uscita sbagliata del portiere e, di testa, infila in rete sul cross di Tagliafico. Raddoppio che arriva ad inizio ripresa con una grande azione di Neres sull’out di destra, con finta e passaggio a rientrare da applausi per Edson Alvarez: destro a incrociare del messicano e palla in rete.

Al 62’ i semifinalisti dello scorso anno dilagano con l’uomo del momento, grazie al supergol in campionato contro l'Heerenveen: Tagliafico svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Ziyech e beffa il portiere dei francesi con un colpo di testa perfetto. Ten Hag guarda già ai prossimi impegni: domenica c’è il Psv, mentre ad inizio ottobre la Champions offre lo scontro al vertice del Gruppo H che può già essere decisivo, Ajax contro Valencia.

Frankie Lampard alla sua prima col Chelsea in ChampionsGetty Images

Il migliore in campo

Rodrigo. E' un fantasma fino a quando non diventa il protagonista della gara. La sua zampata vale 3 punti preziosissimi

Il peggiore in campo

Barkley. Pretende di battere il calcio di rigore, togliendolo a Jorginho, ma scaglia il pallone sulla traversa. Presuntuoso

Il momento social del match

Si guarda sempre avanti...

Il tabellino con pagelle

CHELSEA (3-4-3): Kepa 6; Zouma 6 (dal 72’ Giroud 6), Christensen 5,5, Tomori 5; Azpilicueta 6, Kovacic 5,5 (dal 79’ Barkley 4,5), Jorginho 6, Marcos Alonso 6; Mount s.v. (dal 15’ Pedro), Abraham 5,5, Willian 6,5. All. Lampard 5,5

VALENCIA (4-4-2): Cillessen 6,5; Wass 5,5, Gabriel Paulista 6, Garay 6,5, Gayá 6; Coquelin 5,5, Kondogbia 6, Parejo 6,5, Cherishev 6; Rodrigo 7 (dal 89’ Lee), Gameiro 5 (dal 69’ Gomez). All. Celades 6,5



Arbitro: C. Cakir (Turchia)

Gol: 74’ Rodrigo



Assist: Parejo



Ammoniti: Coquelin (V), Jorginho, Giroud (C)