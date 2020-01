Quando calciomercato e competizioni internazionali si intrecciano, è bene consultare il regolamento per evitare qualsiasi tipo di confusione. Chi è già sceso in campo per una squadra nei gironi di Champions League può disputare gli ottavi con un'altra maglia? E se il giocatore in questione "retrocede" da una formazione di Champions a una di Europa League? Ecco tutte le risposte per sciogliere ogni dubbio.

Dalla Champions League alla Champions League

Da un anno, la norma è ufficialmente cambiata: se fino a qualche tempo fa chi aveva giocato i gironi di Champions League con una squadra non poteva proseguire la competizione con un'altra, ora non esistono più restrizioni. L'UEFA, in tal senso, è chiara:

" "In accordo con l'Articolo 45 delle regole di UEFA Champions League, un club può registrare un massimo di tre nuovi calciatori idonei per le rimanenti partite dell'edizione in corso. La scadenza è fissata per la mezzanotte CET del 3 febbraio 2020. In seguito a una modifica delle regole introdotta lo scorso inverno, i calciatori possono essere inseriti nella lista anche se hanno disputato la competizione con un'altra squadra" "

Dalla Champions League all'Europa League

Un giocatore che ha già disputato i gironi di Champions League con un club potrà proseguire in Europa League con un altro. Fin qui, nulla di nuovo. La novità, anch'essa valida da gennaio 2019, è che potrà farlo anche se il suo ex club è "retrocesso" nella stessa competizione dell'attuale. Celebre, in questo senso, il caso di Pierre-Emerick Aubameyang, che due stagioni fa passò dal Borussia Dortmund all'Arsenal a gennaio e non potè disputare la fase a eliminazione diretta di Europa League con i Gunners: aveva iniziato la Champions coi tedeschi, che però, arrivando terzi nel proprio girone, erano finiti nella stessa competizione degli inglesi. Una situazione così non si può più ripetere.

Dall'Europa League all'Europa League

Il discorso fatto per la Champions League vale anche per l'Europa League: si potrà disputare il torneo, suddividendolo tra gironi e fase a eliminazione diretta, con due maglie diverse. Anche in questo caso, dunque, ogni restrizione è scomparsa.